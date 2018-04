Økologer anklages for skønmaleri: Veganere protesterer mod dansende køer Mange hundredtusinde danskere ser køerne komme på græs i 'Økodag', men i år bliver de mødt af demonstranter seks steder i landet.

Det plejede at være en lydefri folkefest for især de mindste, der kunne komme ud og se køerne ’danse’, når de skulle på græs, og på den måde få indpodet de etiske fordele ved økologi.

Men på søndag kan det være, at du bliver nødt til at holde poden for øjnene en del af tiden. Igen i år får ’Køernes forårsfest’, som er økologiens største årlige markedsføringsdag, nemlig besøg af hundredvis af veganske aktivister med bannere med påskriften ’mælk er inficeret med lidelse’ og skilte med ’min mor, min mælk’.

Seks steder i landet er der planlagt protester mod, hvad den veganske forening Go Vegan kalder et ’skønmaleri’ af den økologiske mælkeproduktion.

»Vi anerkender, at det er bedre for en ko at komme ud på en mark en del af året. Men man tegner et glansbillede af køers liv i den økologiske produktion: F.eks. at man tager kalvene fra mødrene ved fødslen til stor sorg for dem begge. Der er tale om sociale dyr, og der er undersøgelser, der viser, at koen kalder på sin kalv længe efter adskillelsen«, siger Mathias Elrød Madsen, talsperson for Go Vegan.

»Mange Jersey-tyrekalve bliver rutinemæssigt slået ihjel efter fødslen, og en ko kan leve op til 25 år, men bliver i mælkeindustrien dræbt efter 3-5 år, når de ikke længere er rentable. Mange tænker måske ikke på, at drab er en del af mælkeindustrien«.

Protesterne er indtil videre ret små – omkring 115 veganere fordelt på seks gårde – og Go Vegan siger, at det foregår i fred og fordragelighed, selv om der er folk der bliver sure.

»Med hensyn til at ’ødelægge festdagen’, så er vores erfaring, børnene ikke reagerer negativt på vores tilstedeværelse, tværtimod bliver de ret nysgerrige. Hvis der er nogen, der bliver provokerede, er det mere nogle af forældrene, der bliver tvunget til at forholde sig til vores budskab og forklare det til børnene«, siger han.

Men hvorfor gå efter økologerne, der netop gør noget ekstra for dyrene?

»Det er fordi flere hundredtusinde danskere tager på besøg på de her gårde på økodagen, og det gør de, fordi de drages af ideen om, at køerne har det rigtig godt. Vi vil netop gerne ud til de mennesker, der har de bedste intentioner, og fortælle dem, at der er altså er nogle grundlæggende praksisser, som er en del af det at producere mælk. F.eks. at fjerne kalvene fra deres mødre inden for 24 timer«, siger han.

Det er Økologisk Landsforening, der står bag Økodag - Køernes forårsfest, og besøgene på gårdene.

»Vi økologer brænder for, at dyrene skal have et godt liv, og derfor er det en festdag, når vi lukker køerne på græs. Det er en fantastisk oplevelse, som vi ønsker at give danskerne mulighed for at dele med os. Selv om Go Vegan forsøger at overskygge dagen, tror jeg på, at det er synet af de glade, danske øko-køer, som gæsterne husker, når de går herfra«, skriver formand Per Kølster i et svar til Politiken.