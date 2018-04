Mesterkokkens opskrift på den perfekte steak med bearnaise Francis Cardenau var den første, der sikrede København to michelinstjerner. Men han er især kendt for at stå bag den succesrige steak-kæde Mash. Indtil han fik nok. Han har netop udgivet en bog om sit liv som kok, hvor hans livs retter også optræder. Her får du en af dem.

»Velhængt, tør- og krogmodnet oksekød er dyrere end det vakuumpakkede, der ligger og bliver surt i eget blod og kødsaft, men investeringen betaler sig. Godt kød er – ligesom god sex – ikke nødvendigvis en hverdagsfornøjelse, men altid værd at vente på«.

Francis Cardenau Født 1957 i Lourdes i Sydvestfrankrig Kom som 14-årig i kokkelære. Arbejder fra 1975 som kok og senere souschef og køkkenchef på en række Michelin-restauranter i Paris og Luxembourg. Møder sin senere kone Henriette i Paris. Bliver i 1989 køkkenchef på den etstjernede Søllerod Kro. Som køkkenchef på Kommandanten (1993 - 2000) får Cardenau to Michelinstjerner som den første restaurant i København. Medejer af og køkkenchef for Le Sommelier, den klassiske franske restaurant i Bredgade. Skaber MASH sammen med sommelierne Jesper Boelskifte og Erik Gemal. Er dommer i den internationale Bocuse d'Or-konkurrence, også kaldet VM for kokke. Sælger i 2017 sin ejerandel i restauranterne Le Sommelier, Umami og på det tidspunkt ni MASH-restauranter. Er i dag bosat ved Arresø, hvor han blandt andet dyrker grøntsager.

Sådan skriver Francis Cardenau i bogen 'Kokken, der fik nok', der netop er udkommet. Bogen indeholder et opskriftsafsnit med titlen 'Mit livs retter', der er alle er knyttet op på en periode i den franske mesterkoksliv.

'Overhalet af vores egen succes' er overskriften på nedenstående opskrift. For bogen handler om den dag, da Francis Cardenau faldt om på sin egen restaurant efter han i lang tid havde følt at han langsomt blev kvalt i smart designede koncepter og indtjeningspres.

Derfor har den kendte kok nu taget konsekvensen og begyndt et helt nyt liv, hvor han dyrker sine egne økologiske grøntsager i et stråtækt hus på landet. Men han kan stadig lave bøfklassikeren. Her er hans opskrift

Rip eye steak med pommes frites og bearnaisesauce

Til 6 personer

Bearnaisesauce

Ingredienser:

175 gram eller 8-10 æggeblommer

35 gram eller 4 spsk hvidvinseddike

7 gram salt

450 gram 50 grader varmt og klaret smør

(det hvide bundfald kasseres)

1 bundt grofthakket estragon

½ bundt grofthakket kørvel

Friskkværnet hvid peber

Sådan gør du:

1. Pisk æggeblommer, hvidvinseddike og salt i omkring 10 min., til konsistensen er fast, men stadig luftig (det må endelig ikke stivne som røræg). Sæt gerne gryden i et vandbad, så risikerer du ikke, at den bliver for varm, og at æggeblommerne koagulerer.

2. Tilsæt det 50 grader varme, klarede smør lidt ad gangen under konstant omrøring, så saucen ikke skiller. Skulle bearnaisen begynde at skille, så giv den 2-3 spsk iskoldt vand, og pisk igen. Hvis ikke det hjælper, så behøver du ikke smide det hele ud.

3. Start med et par nye æggeblommer, og pisk så den skilte bearnaise ind i de nye blommer, så samler den sig igen.

4. Til sidst tilsættes estragon og kørvel, og der smages til med peber. Hvis man kan lide det, vil et par dryp thailandsk Shirasha-chilisauce og lidt sky fra bøfstegningen fremme smagen.

TIP

De fleste opskrifter bruger også finthakkede skalotteløg, men jeg synes, en bearnaise smager bedst uden (hvorimod jeg altid bruger skalotteløg i min hollandaise for at give den en dybere smag).

Pommes frites (tredobbelt kogte)

Foto: Chris Tonnesen

Hemmeligheden bag gode pommes frites er, at de skal være triple cooked – en gang i vand og to gange i olie. Jeg bruger altid store, gule og gerne gamle (ikke for friske) kartofler, for eksempel bagekartofler.

Ingredienser

2 kilo bagekartofler

Fritureolie

Sådan gør du:

1. Skræl kartoflerne, og skær dem i firkantede stænger af 10 cm’s længde og 1 cm’s