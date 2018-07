6 fristelser: Kom sommerbærrene i kage, is og tærte Bær er i sæson. Du kan spise dem friske eller endnu bedre bruge dem til kage, tærte og is.

FOR ABONNENTER

Der er intet, der kan fremkalde følelsen af sommer som en eftermiddag brugt på at plukke jordbær, hindbær eller ribs. Når du har fået ondt i maven af at spise dem friske og rå, så kan du bruge dem til tærte, is og kage.