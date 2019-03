Opskrifter: Dyrk din egne muslinger i byen

Du kan dyrke dine egne muslinger i byen – under havets overflade – og kalde dig selv for havbonde. Du kan også bare gå til din fiskepusher, ringe til vennerne og nemt fremtrylle lækre retter med det bløde havdyr.

Kalvebod Brygge er sjældent det første sted, man tænker på at lægge vejen forbi på en slentretur gennem København. Men i området lige bag Ingeniørforeningens Hus gemmer sig et sjovt og ganske unikt sted. Kalvebod Bølge hedder det svungne stisystem af broer, som bugter sig ud i vandet over for havnebadet ved Islands Brygge. Her kan man få vind i håret og en fornemmelse af saltvand i næsen, men det mest interessante ved området befinder sig umiddelbart under havoverfladen.