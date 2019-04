Opskrifter: fransk bistro med et nordisk tvist

Gaarden & Gaden på Nørrebrogade er blevet et lokalt smørhul, der både serverer naturvin, østers og en gedigen croque monsieur. Her får du tre opskrifter fra stedet, så der er til både gården og gaden.

Kender du det, at du nogle gange bare har lyst til at træde ind ad døren til et sted, hvor folk kender dit navn? En Sams Bar, hvor du kan kindkysse de andre stamkunder, få en sludder med tjeneren eller sætte dig i et hjørne og trygt forsvinde bag dagens avis og drikke en vermouth, mens verden udenfor suser forbi? Sådan et sted er Gaarden & Gaden.