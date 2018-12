Opskrifter: 10 hurtige hverdagsretter til den søde, travle juletid

Julen står for døren, og det betyder højtid for festlige arrangementer, konfekt og julebag. December kan være travl, men derfor behøver du ikke gå på kompromis med madlavningen.

Politiken samlet ti opskrifter, der gør din aftensmad lidt lettere - og ikke mindst mere velsmagende.

Frittata med spinat, portobellosvampe og parmesan

Foto: Line Thit Klein

Pernille Skjødt giver dig her opskriften på en nem frittata med spinat og kartofler, der går hånd i hånd med en god salat. Kan varieres på et utal af måder ved at skifte grøntsagerne ud med dine egne favoritter.

Vegansk buddhabowl med kikærter og avocado

Foto: Chris Tonnesen

De populære salatbowls er smukke, farverige og ikke mindst fyldt med vitaminer. Her er Louisa Lorangs bud på en vegansk udgave, der smager fantastisk og kan laves på under et kvarter.

Mættende grøn ret med et drys bacon

Foto: Chris Tonnsen

I denne ret får kikærterne sin krydrede smag fra masala, harissa og mynte - og så kan den hele laves i én pande. Ønsker du den vegetarisk, kan du undlade bacon på toppen.

Østafrikansk gryderet med spinat og linser

Foto: Ditte Ingemann

Drøm dig væk til varmere himmelstrøg med denne aromatiske gryderet med røde linser og kokosmælk. Opskriften er inspireret af det tanzanianske køkken, som er rigt på smag og varme krydderier.

Dahl med tomater og blomkål

Foto: Chris Tonnesen

Den indiske dahl både smager og varmer skønt i vinterkulden. Serveres med koriander og nødder på toppen og til hjemmelavede papadums.

Madredaktørens middelhavskylling i ét fad

Foto: Chris Tonnesen

Opskriften er så let at lave, at du snildt kan hive børnene med i køkkenet. Tanken er at samle alle ingredienser i ét fad for på den måde at spare både tid og opvask.

Madredaktørens mørbradgryde med svampe og kål

Foto: Chris Tonnesen

En nem mørbradgryde med et friskt indspark fra æbler, citron og persille. Tilbered med lige præcis den kålsort, du ønsker - eksempelvis grønkål eller palmekål.

Sprød, fransk sandwich med grønkål