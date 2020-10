På sæljagt med det gode skib 'Martha'

Langsomt tøffer turbåden ’Martha’ ud af Fanø Lystbådehavn, for sæljagten er gået ind. Skipper Søren Maagaard styrer ’Martha’ sikkert langs havnefronten, hvor jagten straks bærer frugt. På toppen af en sandbanke ligger tre spættede sæler og slikker solskin ikke længere væk end en spytklat ud for Nordbys Langelinie.

Den ene sælhun har en unge og løfter hovedet for at kigge på den forbipasserende ’Martha’, men lægger sig igen til at sove, da vi er tøffet forbi, mens sælhvalpen nysgerrigt følger turbådens fortsatte sejlads ud af havnen på Fanø. På vej ud møder vi yderligere fire sæler på vej til sandbanken.

»Faktisk behøver vi slet ikke sejle ud for at se sæler. Man kan bare sætte sig ind på Fanø Krogaard oppe på Langelinie med en kop kaffe eller en øl og så se sælerne hvile sig på flakken, som er en sandbanke, der kommer mere og mere til syne ved lavvande. For tiden kan vi også se trækfugle fra Arktis som kobbersneppe og strandhjejle på sandbanken«.