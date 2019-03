Politiken-duo hædret for at kigge ind bag de funklende facader ved to store sportsfester

Årets sportsjournalister 2018 er fundet, og prisen går til Christian Heide-Jørgensen og Søren Lissner fra Politiken.

Journalisterne vinder den fornemme pris for at have sat kritisk fokus på pengestrømmene bag to af de største idrætsbegivenheder på dansk grund, nemlig VM i ishockey og VM i håndbold, hvor millioner af offentlige kroner har lagt fundamentet.

»Det kræfter ofte stor ihærdighed, tålmodighed og til tider en stærk psyke at søge disse oplysninger, som ikke alle er interesseret i kommer frem. Og den ihærdighed og grundighed har I vist i overvældende grad«, lød det fra den afgående formand for Danske Sport

Foto: Rune Pedersen Christian Heide-Jørgensen.

sjournalister, Andreas Kraul, da han overrakte prisen fredag aften.

Foto: Martin Lehmann Søren Lissner.

»Begge artikelserier var et fremragende eksempel på, at det altid er en journalistisk opgave også at kigge ind bag de oplyste og funklende facader og afdække, hvordan tingene er endt med at se ud, som de gør«.

I en af indstillingerne til prisen står der, at Christian Heide-Jørgensen og Søren Lissner via talrige aktindsigter og kortlægning af kommunale mødereferater og interviews har givet et unikt indblik i økonomien bag den største idrætsbegivenhed på dansk grund nogensinde: VM i ishockey i Herning og København.

»For den udenforstående var det måske bare en fed turnering med farverig fest i gadebilledet, men journalisterne dokumenterede, at de danske værter ret beset forgyldte kontroversielle udenlandske foretagender ved at påtage sig tjansen, der blandt andet lod sig finansiere af 30 millioner offentlige kroner«, sagde Andreas Kraul.

Tredje gang på få år

Det er tredje gang siden 2014, at Politiken vinder prisen som Årets Sportsjournalist.

Tidligere har Christian Heide-Jørgensen og Jeppe Laursen Brock vundet for at afsløre, at DBU’s afgående formand blev forgyldt med et særligt honorar på 2,25 millioner kroner.

I 2016 modtog Jeppe Lausen Brock også prisen for sammen med Jakob Sorgenfri Kjær at have lavet artikelserien Football Leaks, der afslørede syge tilstande i fodbold på baggrund af et stort læk.

»Det er kort og godt god, gammeldags grundigt og vigtigt journalistisk håndværk, der er blevet udført - og som bliver hædret her til aften«, sagde Andreas Kraul om aftenens to vindere.

»Den slags går ikke af mode«.