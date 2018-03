Rasmus Boserup: Måske er flygtningelejre ikke en god idé – det er et reelt samarbejde med Nordafrika til gengæld

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Socialdemokraternes seneste udspil til en ny asyl- og integrationspolitik rummer i hvert fald én god ide: At Europa – og herunder Danmark – skal lede efter langtidsholdbare løsninger på migrationsudfordringen fra Afrika i samarbejde med de nordafrikanske lande.

Rasmus Boserup Født 1975. Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i arabisk politik og samfund.

Naturligvis kan der udtænkes løsninger uden de nordafrikanske stater. Teoretiske set ville det vel nok være muligt til en vis grad at bevæbne de europæiske grænsevagter ud fra den model, som yderligtgående europæiske stemmer har foreslået. Og naturligvis kan der altid findes en yderligere skrue at stramme i arbejdet med at gøre det mindre attraktiv for migranter at opholde sig i Danmark.

Men som vi ved, har disse politikker væsentlige omkostninger – ikke blot for de folk, der udsættes for dem, men også for det danske samfund: De skader vores globale omdømme. De slider på de værdier, vi ellers søger at opretholde. De begrænser vores mulighed for fortsat at ligge i front i globaliseringen. Og det er tvivlsomt, om de er langtidsholdbare.

Der er flere grunde til, at et fremtidigt samarbejde med de nordafrikanske lande om migrationsudfordringen fra Afrika er en god ide.

For det første har Europa allerede et relativt velfungerende samarbejde med disse lande omkring migration. Med undtagelse af Libyen, hvis kollaps og manglende genopbygning vi selv bærer en stor del af ansvaret for, fungerer vores samarbejder på migrationsområdet ganske godt, og både Marokko og Egypten, der hver især kontrollerer en af de væsentligste migrationsveje fra Afrika til Europa, har længe ageret som en slags fremskudt europæisk grænsepost.

For det andet er det med stor sandsynlighed forkert, når de nordafrikanske lande udadtil lader, som om migrationen fra Sahel og områderne syd for Sahara ikke generer dem og hovedsageligt er et europæisk problem. Som første grænselande er disse lande naturligvis ikke immune, og emnet er i disse år på vej frem på den mediemæssige og politiske dagsorden i flere nordafrikanske lande.

Det afslører en forestilling om Danmark som et land, der er i en position, hvor vi kan diktere løsninger på presserende internationale spørgsmål

For det tredje er det i Nordafrikas vækstøkonomier, i deres uddannede og unge befolkninger, i deres relativt udbyggede infrastruktur, og i deres (med Libyen som undtagelse) repressive, men relativt stabile samfundsstrukturer, at vi finder de fornødne byggeklodser til at opbygge systemer og økonomier, der kan tiltrække og beskæftige i hvert fald en del af de migranter, der ellers kunne tænkes i fremtiden at ville søge til Europa.

Sammenlagt betyder det, at der er god basis for et samarbejde. Men som en række kommentatorer har påpeget, rummer udspillet også en hel del problematiske ideer. Ser vi bort fra udspillets tvivlsomme flirt med hårdere strammerpolitik på integrationsområdet og dets useriøse præsentation af en omprioritering af den allerede stærkt reducerede ulandsbistand som et ’historisk løft’ af Afrika, der kan sammenlignes med Marshallhjælpen, er der efter min vurdering to udfordringer: En konkret og en abstrakt.

Konkret er det svært at se, hvordan Socialdemokraterne vil forhandle sig frem til en løsning, hvor de får landene i Nordafrika med på at huse det danske asylbehandlingssystem. Andre eksperter har allerede påpeget de juridiske og administrative udfordringer, der er knyttet til dette.

Vi har også diskuteret, hvordan det bryder med vores interesse i som en europæisk småstat at søge multilaterale samarbejder på vigtige sikkerhedspolitiske spørgsmål. Til dette føjer sig naturligvis, at det er tvivlsomt, om der kan skabes ordentlige forhold i sådanne lejre: Vi ved allerede, at situationen i lejrene i Libyen er frygtindgydende for afrikanske migranter, der rutinemæssigt sælges som slaver, torteres, henrettes og voldtages.

Mens de andre nordafrikanske lande har langt bedre track records, er det ikke, fordi disse autokratiske politi- og militærstater er menneskeretslige forbilleder.