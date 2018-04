Debat: Danske domstole ser kærestelignende forhold mellem voksne og børn som formildende omstændigheder

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

De seneste uger er Christian Braad Thomsen kommet i modvind efter at have delt synspunktet om, at der kan være kæresteforhold mellem børn og voksne.

Den samme opfattelse findes i de danske domstole.

Et domsresumé fra Retten i Hillerød er et eksempel på ovenstående holdning, og der er flere eksempler, hvis du googler ’kærestelignende forhold’.

I eksemplet fra Hillerød blev en 39-årig mand i 2015 idømt seks måneders fængsel for samlejer med 12-årig.

Dommen godkender præmissen om, at der har været en ligeværdig seksuel relation mellem barnet og den voksne. Præcis som Christian Braad Thomsen siger

Efter bevisførelsen lagde retten til grund, at det intime forhold mellem tiltalte og pigen er opstået gradvist i perioden fra sommeren 2014. De havde en omfattende sms-korrespondance samt fortrolige samtaler om personlige forhold, og deres relation er udviklet i takt hermed.

Tiltalte blev dømt for at have haft samleje med pigen omkring 20 gange, hvorved hun blev gravid og fik abort, samt at have vidst eller måttet indse, at pigen var 12 år eller i hvert fald noget yngre end 15 år.

På grundlag af sagens særlige omstændigheder betragtede retten det som et kærestelignende forhold, og tiltalte blev derfor frifundet for at skulle have opnået samlejer ved udnyttelse af sin psykiske overlegenhed.

Dommen godkender præmissen om, at der har været en ligeværdig seksuel relation mellem barnet og den voksne. Præcis som Christian Braad Thomsen siger.

Hvad er det, der får en dommer til at mene, at en 39-årig mand kan have et kærestelignende forhold til en 12-årig pige?

Hvad er det, der får en dommer til at mene, at en 39-årig mand kan have et kærestelignende forhold til en 12-årig pige?

Et kærestelignende forhold er per definition ligeværdigt, og det kan det aldrig blive mellem en voksen og et barn. Aldrig.

Ovenstående dom er en vejledning i grooming.

Når et barn deltager tilsyneladende frivilligt i en seksuel relation med en voksen, er det fordi den voksne groomer barnet. Han sms’er med barnet. Han bruger tid på at tale om personlige forhold med barnet. Han skaber tillid og fortrolighed. Alt sammen for at opnå seksuel tilfredsstillelse.

Den pædofile placerer ansvaret for den seksuelle aktivitet hos barnet. Han fortæller barnet, at det selv vil, at det kan lide det seksuelle, og at barnet startede det hele. Eller som mangeårig psykiater Kai Tolstrup sagde i 1970’erne: At børn undertiden kunne være voksenlokkere.

Medierne koger over af udtalelser som Christian Braad Thomsens, samtidig med at seksuelle overgreb mod børn kaldes for kærestelignende forhold i danske retssale.