Formanden for Venstres Ungdom: Skrot den svimlende indtægtsstigning til nyuddannede og barbér dagpengene til 8.000 kroner

I Danmark har vi verdens mest generøse SU-system. Ikke alene får vi studerende uddannelsen betalt af skatteborgerne. Som udeboende får man også et månedligt stipendium på 6.090 kr. til at dække sine leveomkostninger.

Bevares, man kan ikke leve som en baron for 6.090 kr. om måneden, men man kan godt leve for det, og mange studerende gør det fint uden supplerende indtægt eller lån. Vi ved altså, at det kan lade sig gøre at leve for 6.090 kr. om måneden.

Alligevel har vi indrettet systemet sådan, at man som arbejdsløs nyuddannet kan få 13.323 kr. i dagpenge. Det er en indtægtsstigning på svimlende 119 pct.! Dette til trods for at man som SU-modtager forventes at studere på fuldtid, mens man som dagpengemodtager kan nøjes med at sende nogle ansøgninger af sted og drikke kaffe på jobcentret. Det er en uforsvarlig asymmetri mellem indsats og belønning, og det logiske vil derfor være at sænke dimittendsatsen.

Hvis man sænker dimittendsatsen til 8.000 kr., vil det medføre en offentlig budgetforbedring på 1,2 mia. kr., hvilket er fire gange så meget, som det vil koste at fjerne det såkaldte uddannelsesloft.

Når det er sagt, bør midlerne selvfølgelig anvendes på at sænke skatterne, så tilskyndelsen til at komme i arbejde bliver endnu større.

Foruden en offentlig besparelse vil en sænkelse af satsen til 8.000 kr. også øge beskæftigelsen med 4.000 personer, hvilket er tiltrængt på det pressede arbejdsmarked.



En sideeffekt vil også være, at det vil tilskynde til at vælge studium efter jobmuligheder og på den måde på sigt minimere arbejdsløsheden blandt unge dimittender. Både logik og saglighed taler for at sænke dimittendsatsen.

Det er på tide, at vi unge tager skeen i den anden hånd og lægger krævementaliteten bag os. I stedet for konstant at være på barrikaderne, nedlægge undervisning, og hvad ved jeg, burde vi være en del af løsningen og melde os på banen med konstruktive forslag, der betaler regningen for alle vores ønsker.

En sænkelse af dimittendsatsen er sådan et forslag, og jeg håber, at studenterforeningerne vil bakke op, og at regeringen vil handle.