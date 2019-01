Seniorrådgiver i cirkulær økonomi: EU er enig om et klimahensyn, der virkelig kan blive en succeshistorie, hvis medlemslandene går med

For første gang nogensinde bliver der i EU stemt om nye krav til produkters levetid og reparationsegnethed. Nu er det afgørende, at medlemsstaterne vedtager lignende og gerne endnu mere ambitiøse regler.

Har du nogensinde prøvet at smide et produkt ud, fordi det efter alt for kort tid er holdt op med at fungere og ikke er egnet til reparation?

De fleste har nok på et tidspunkt stået i den frustrerende situation. Mange forbrugerprodukter holder nemlig ikke længe nok, og de er lavet på en måde, som gør dem nærmest umulige af reparere. Men det kan snart være fortid.

I disse uger bliver det afgjort, om vi i højere grad skal kunne reparere vores elektriske produkter. For første gang nogensinde bliver der i EU stemt om nye krav til produkters levetid og reparationsegnethed. Det skal afgøres, om det såkaldte Ecodesign-direktiv, som blandt andet indeholder krav til energimærkning af produkter, nu også skal omfatte krav, som i høj grad vil forbedre produkters miljøprofil.

En undersøgelse fra Eurobarometer viser, at 77 pct. af borgere i EU hellere vil reparere end kassere. Desværre er det langtfra den samme andel defekte produkter, der bliver repareret. Det skyldes høje priser på reparationer, og at det ofte er umuligt at få fat i reservedele eller reparationsmanualer.

Det er et must, at det fremover bliver muligt at reparere og genbruge alle elektroniske produkter

Den gode nyhed er, at man for en måned siden i EU blev enig om nye regler for køleskabe og frysere. Produkterne skal fremover kunne leve længere, og de skal kunne repareres. Nu er det afgørende, at medlemsstaterne vedtager lignende og gerne endnu mere ambitiøse regler for andre forbrugerprodukter såsom mobiltelefoner og køkkenelektronik. Der er gode grunde til at forbedre vores produkter. Elektronikaffald er den hurtigst voksende affaldsstrøm i verden, og det trækker store veksler på vores miljø og klima. Danmark ligger på en global fjerdeplads, når det kommer til mængden af elektronik, der smides ud. Vi producerer ikke mindre end 24 kg elektronikaffald per person per år.

Det er et must, at det fremover bliver muligt at reparere og genbruge alle elektroniske produkter. Derfor er det afgørende, at EU-afstemningerne om Ecodesign-direktivet falder ud til fordel for miljøet. Det vil medvirke til at mindske overtrækket på vores miljø- og klimakonto og samtidig spare forbrugerne for mange penge. Og så vil der tilmed blive skabt nye jobs.

Disse nye tiltag kan virkelig blive en af succeshistorierne i EU i forhold til en indsats over for ressourceforbrug og klimaforandringer. Det Økologiske Råd opfordrer til, at Danmark går til forhandlingerne med et klart mandat om at stemme ja til og arbejde for et mere ambitiøst Ecodesign-direktiv.

I Sverige har de eksempelvis fjernet momsen på reparation af udvalgte produktgrupper, så forbrugernes økonomiske incitament til reparation øges. I Danmark burde vi gøre det samme.