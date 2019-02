Naboer til Lindholm: Politikernes plan er både ineffektiv, smagløs og spild af penge

Ifølge ideens tilhængere skal de udvisningsdømte være på Lindholm i tidsrummet 23-06.

Fakta er, at de kan bevæge sig frit på fastlandet hele døgnet. Det fremgår af et svar fra Støjberg til Mattias Tesfaye (S): De udvisningsdømte skal »også i aften- eller nattetimerne kunne opholde sig og færdes uden for indkvarteringsstedet, f.eks. for at besøge venner, bekendte eller lignende uden at skulle være hjemme på et bestemt tidspunkt«, og det »vil bero på en konkret samlet vurdering, om en udlænding har haft ophold uden for indkvarteringsstedet i et sådant omfang, at udlændingen har overtrådt sin opholdspligt« og videre: »Er der f.eks. tale om en udlænding, som forlader indkvarteringsstedet kl. 15 og først vender tilbage den følgende dag kl. 17, anses dette som udgangspunkt som en overtrædelse af opholdspligten, idet der har været tale om et ophold uden for indkvarteringsstedet i mere end 24 timer«, men hvorvidt en nat uden for centret anses som en overtrædelse, vil »navnlig bero på, hvorvidt udlændingen overnatter i indkvarteringsstedet de følgende nætter«.

René Christensen kommer ikke til at vide, »hvor de er om aftenen, natten og morgenen«!

Fra Kærshovedgård skal beboerne gå eller cykle seks kilometer, hvis de vil videre. På Lindholm sejles man direkte til Kalvehave, hvorfra der er busafgange videre – bl.a. til toget til København.

Kalvehaves 650 indbyggere ryster over udsigten til at skulle være hoveddør for omkring 100 udvisningsdømte mænd. Kalvehave har børnehave, specialskole, familiecenter, over 100 sommerhuse og timesharelejligheder med 200 ejere. En lystbådehavn med omkring 200 lystbåde, hvoraf flere flyttes, hvis udrejsecentret realiseres. Huspriserne er truet – sammenlign ikke med Bordingområdet, hvor man har haft fængsel i 75 år.

På Kærshovedgård skanner man beboerne ind og ud og har styr på dem. Det kan Lindholm ikke gøre bedre. Tværtimod bliver det problematisk at håndhæve melde- og mødepligten pga. vejrforhold og andet, som hindrer sejlads eller betyder, at man kan vade i land.

Hele området omkring Lindholm har brug for tilflyttere, men især børnefamilier overvejer at flytte, hvis der etableres udrejsecenter på Lindholm. Kalvehaveindbyggerne får det utåleligt.