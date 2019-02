Pædagoger får landets dårligst finansierede uddannelse: Hvordan hænger det sammen med, at regeringen vil have flere talenter ude i børnehaverne?

Hvis vi sammenligner med kokkefaget, kan kokkeelever allerede under uddannelsen konkurrere på deres evner. De kan stille op i DM for kokke, og erhvervsskolerne har ligeledes konkurrencer, hvor de dygtigste kokkeelever fra landets erhvervsskoler kan konkurrere mod hinanden. Som færdiguddannede kokke bliver deres evner og talenter vurderet og anmeldt af madanmeldere. De bedste kokke får måske endda deres talent anerkendt med michelinstjerner.

Denne tilgang til talentudvikling er svær at overføre til pædagogfaget. Hvordan skal pædagogstuderende f.eks. konkurrere på praktiske pædagogiske færdigheder? Og hvem skal vurdere de færdiguddannede pædagogers talent? Er det en pædagogisk konsulent fra kommunen, der skal agere ’madanmelder’? Den pædagogiske konsulent kan måske nok komme på uanmeldt besøg, men hun kan ikke som madanmelderen anonymt indtage maden for bagefter at vurdere og eventuelt præmiere den. Alle, både børn og voksne, vil vide at de bliver observeret og vurderet af den pædagogiske konsulent. Og heldigvis for det da.

Hvis vi følger tanken til dørs, og den pædagogiske konsulent afslutningsvis giver institutionen stjerner for kvaliteten i det pædagogiske arbejde, er det så etisk forsvarligt at have institutioner med kun én stjerne? På et sted, hvor der hver dag bliver afleveret hundredvis børn, så deres forældre kan komme på arbejde? Så kan man indvende, at der er frit valg af institutioner, men dette er nok mere en teknikalitet end en realitet. I de fleste forældregrupper bliver der talt om, hvilke institutioner der er gode og ønskværdige i lokalområdet. Her er det andre forældre, der agerer ’madanmeldere’. Institutionen og det pædagogiske personale bliver altså ikke vurderet af andre dygtige fagfolk, men af lægmænd (forældre), som vurderer kvaliteten på, om deres barn græder, når de kører på arbejde, om barnet har nogen at lege med, når de henter det igen, og om pædagogerne generelt opleves som søde. Det kommer ofte til at handle om en stemning: Er der rart og hyggeligt i institutionen?

De fleste forældre har ligeledes en afgrænset tidshorisont. Det kan godt være, at de starter med at skrive deres barn op til den mest eftertragtede institution, men når dagen nærmer sig for, at de skal begynde på arbejde igen, så må de tage den plads, de får tilbudt. Og når barnet først er begyndt i denne institution, skal der meget til, før man flytter barnet igen, for pædagogisk arbejde handler om mennesker, om relationer og tryghed. Hvis barnet således overordnet har det godt, er faldet til, har fået venner, jamen, så lever man nok også med, at pædagogen Irene nogle gange skælder ud om eftermiddagen. Man kan jo sådan set også godt forstå hende. Hun er alene med 12 vuggestuebørn, og man er selv glad for, at man ikke har været i den larm og lugt de sidste 8 timer.

Men hvor er det så, vi skal sætte ind med talentudvikling i pædagoguddannelsen? Og hvad skal målet med denne talentudvikling være? Er det, som direktør for Tænketanken DEA Stina Vrang Eliasen for nylig foreslog i DR, at talentmassen på pædagoguddannelsen er de pædagogstuderende, der ønsker at fordybe sig i forskning og være faglige fyrtårne i den pædagogiske praksis? Og hvordan skal dette komme i spil i praksis i et fag, der er gennemreguleret og styret politisk? Hvem siger, at politikerne er glade for den talentfulde pædagog, jeg synes, jeg har været med til at uddanne? Hvad stiller vi op med den empatiske og reflekterede pædagogstuderende, der har læst teorier om anerkendelse og barnets perspektiv, men som bliver ansat i en kommune, der har købt konceptet Pals (positiv adfærd i læring og samspil), hvor børnenes ønskværdige adfærd præmieres med ros og stjerner?

Hvad stiller vi op med den kritiske og analyserende pædagogstuderende, der har læst om dømmekraft og situeret læringsteori, men som bliver ansat i en kommune, der har indført effektstyring? Det ville svare til, at michelinkokken blev ansat i en restaurant, hvor staten havde bestemt, hvilke ingredienser der måtte komme i maden.