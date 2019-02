»Det er nu, der skal skrives valghistorie«: I morgen debatterer Folketinget vigtigt borgerforslag om dansk klimalov

Vi har brug for en klimalov. Der er ingen tid at spilde – hverken i det danske Folketing eller i EU.

I morgen drøfter Folketinget borgerforslaget: Dansk klimalov nu. Et borgerinitiativ, der lynhurtigt nåede frem til de magiske 50.000 underskrifter, herunder også min. Anbefalet af stort set alle danske miljø-, bæredygtigheds- og udviklingsorganisationer.

Det er et vigtigt initiativ, der er med til at sikre, at klima og miljø kommer højt på dagsordenen – ja, helt til tops – i de kommende to valgkampe. Hvis det når til tops – og det afhænger jo af medierne og de politiske partier – vil det blive en sensation. Aldrig tidligere har klima og miljø været blandt de tre vigtigste temaer, selv om der også de sidste 30 år har været grunde nok til det. Og også selv om enkeltpartier – som mit eget – i alle årene har haft det oppe i toppen.

Det er nu, der skal skrives valghistorie. Om det sker, er Folketingets debat i morgen og mediedækningen af forslagets behandling i de kommende uger med til at afgøre.

Da den eksisterende klimalov fra 2014 med etablering af Klimarådet, en årlig klimaredegørelse til Folketinget og en strategisk ramme for Danmarks klimapolitik blev vedtaget, var der ikke megen opmærksomhed, og der var ovenikøbet stor modstand i Folketinget. Hele tre partier – Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance – stemte direkte imod.

En grundlæggende tankegang i borgerforslaget er, at det ikke burde være en diskussion om for eller imod, og at der burde være enighed hele vejen rundt. Helt enig, og jeg håber det meget. Denne gang. Selv om de sidste fire år jo ikke har været særligt løfterige. Regeringen valgte straks at aflyse den tidligere regering mål om 40 procent CO 2 -reduktion i 2020, Klimarådets anbefalinger er ikke blevet taget alvorligt, landbruget og stort set også transportsektoren er blevet fredet, og klimaministeren har droppet at genudnævne Klimarådets markante formand.

Så hvis det argument nu gentages i morgen, når klimaministeren skal svare på borgerforslaget i Folketinget, vil det – nu fem år efter – ikke bare være forkert, men aldeles uacceptabelt

Nye verbale signaler er sendt på det sidste – selv af Venstre. Vi må håbe, at det nu forpligter så meget, at vi kan få enighed om en forbedret og samlet klimalov.

På baggrund af erfaringerne siden 2014 vil den vigtigste forbedring af loven være en markant styrkelse af Klimarådets rolle, så det kommer til at ligne forbilledet fra England og Skotland meget mere. Her arbejder man med 5-årige CO 2 -budgetter, der skal følges af regeringen for at nå de langsigtede overordnede reduktionsmål.

Som formanden for det britiske klimaråd, Lord Deben, formulerer det: »Det tvinger simpelthen regeringen til at handle for at opfylde rækken af 5 års CO 2 -budgetter«.

Lige netop hvad vi har brug for. Samtidig med at vi går et skridt videre end borgerforslaget, så de årlige CO 2 -udslip indgår i de årlige finanslovsforslag og dermed indgår i nationalregnskabet. Finansloven bør simpelthen suppleres med klimabudgetter, der skal tages lige så alvorligt som de økonomiske budgetter. På en sådan måde, så hvis initiativer – som f.eks. nedsatte bilpriser – fører til øget CO 2 -udslip, vil det kræve mindst tilsvarende CO 2 -reduktioner andre steder i økonomien i samme år. Altså to bundlinjer. En økonomisk og en miljømæssig.

Det samme bør indføres på europæisk plan og indgå på fuldstændig ligeværdig måde i det såkaldte europæiske semester. På den måde vil klimaindsatsen få samme betydning for medlemslandene, som når de enkelte landes økonomiske udvikling vurderes. Og der skal kunne gives lige så tydelige sanktioner til de lande, der ikke følger kursen.

Borgerforslaget inddrager klogt de økonomiske forpligtelser til udviklingslandene ud over ulandsbistanden, som Danmark tilsluttede sig allerede i 2009 i København på COP15, og hvor den rige verden forpligtede sig til at overføre 100 milliarder dollars årligt fra 2020 til udviklingslandene.