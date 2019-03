Tine Byrckel: Kvindekampen er evig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

På kvindernes kampdag vil jeg mindes Françoise Héritier, der døde 84 år gammel i 2017. For at huske mig selv på at kampen for kvinders ligestilling er et dybt civilisatorisk projekt. Måske det allerstørste.

På dansk Wikipedia har Héritier ikke et opslag, skønt hun var en af Frankrigs fremmeste antropologer. Hun var elev af Claude Lévi-Strauss og overtog hans prestigiøse plads i Collège de France. At hun alligevel ikke har en wikipediaside på dansk, er der ikke noget mærkeligt i.

Det gælder for mange kvinder, at deres indsats ikke anerkendes på højde med mænds. Kun to ud af de tre, der sidste år vandt nobelprisen i fysik var anset værdige til et opslag. Kvinden, Donna Strickland, fik først sit eget, da hun stod med nobelprisen i hånden.

Der er ikke symmetri, men hierarki mellem de to køn i samtlige kendte samfund

Det er præcis den type forskelsbehandling Françoise Héritier påviste universaliteten af. For det første fandt hun ud af, at det, vi kalder patriarkatet, findes alle steder. Selv om det på overfladen tager sig anderledes ud, eksisterer der intet samfund, som strukturelt set er et matriarkat.

Héritier fandt også ud af noget endnu værre: at der findes noget, hun kaldte ’kønsmæssig valens’. Det betyder, at når et begreb tilskrives mænd, er det mest værd. Der er ikke symmetri, men hierarki mellem de to køn. Héritiers forskning, blev udgivet i 1996 i værket Masculin/Feminin med undertitlen ’forskellens tænkning’. Det vakte stor opsigt, men er foreløbig kun oversat til engelsk.

Lad mig forklare hvad Héritier mener om kønsmæssig valens. Begreber kommer næsten altid som par: Stærk/svag, høj/lav, aktiv/passiv, kontrolleret/ukontrolleret. Vi kan næsten høre, at den ene side hver gang er bedre end den anden. Det er bedre at være høj end lille, aktiv end passiv. Helt sikkert er det, at det er bedre at være i kontrol end ude af kontrol.

Det er så blot sådan, at den positive side af disse begrebspar slet ikke er den samme i alle samfund. I Vesten er det positivt at være aktiv, associeret med mandlighed. I Japan er det omvendt. Her er det passive positivt. Så kunne man tro, det var kvinder, som blev værdsat? Næ, hokus pokus. Når passiv er positivt, er det mandligt – og bedst.

Hvis man skulle finde på et eksempel fra vor egen kulturkreds, kunne man tænke over det nok så brugte udtryk ’den feminiserede skole’. At skolen er feminiseret betyder, at man skal sidde stille og følge reglerne, og det er piger bedre til. Det betragtes som noget negativt – hvorfor skulle det ellers være et problem, at skolen feminiseres?

Nu er det blot sådan, at begrebsparret kontrolleret/ukontrolleret har vendt sig om, på blot hundrede år. Da kvinder i sin tid blev forment adgang først til skolen og derefter til stemmeret, var det fordi, de var ukontrollerede. Hvad skete der lige her? Præcis det, Héritier giver utallige eksempler på i sin forskning.

Claude-Levi-Strauss var manden bag den megen tale om ’strukturer’ men også en præcis definition af ’patriarkat’. Ved at bruge lingvisten Saussures teorier om sprog – at lyde bestemmes ved forskelle til hinanden – i antropologi, fik han påvist skjulte sammenhænge i såkaldt primitive samfund. Incestforbuddet er universelt og udgør et organiserende princip for, hvem man må gifte sig med. I realiteten en udveksling af kvinder.

Direkte adspurgt, om det ikke lige så godt kunne have været en udveksling af mænd, svarede Lévi -Strauss, at det kunne det vel godt. Så ville det være et matriarkat.