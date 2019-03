Katrine hentede sin søn i vuggestue: Han havde en blommestor blå bule i panden, men ingen vidste, hvad der var sket

I vores vuggestue er der ofte kun 1 pædagog til 7 babyer. Vi vil have minimumsnormeringer nu. For der må være et minimum for, hvilke vilkår vi kan byde vores børn.

Jeg glemmer aldrig, da jeg hentede min dengang halvandet år gamle søn i vuggestuen og erfarede, at han havde en stor, blå – ja, nærmest blommelignende – bule i panden.

Han var faldet ned fra højstolen. Eller bordet. Og han havde slået hovedet i gulvet. Eller mod bordbenet. Eller noget tredje. Ingen voksne vidste det, for ingen voksne havde været til stede i det øjeblik, hvor ulykken indtraf.

Hun – altså den ene pædagog, der havde ansvaret for alle børn denne eftermiddag – havde været i krybberummet for at hente et barn, imens de vågne børn havde siddet i deres højstole og spist eftermiddagsmad. Alene.

SERIE Børnenes valg Hvad skal der til for at skabe en bedre hverdag for børn? Flere hænder? Bedre pædagoger? Mere tid med forældrene? 6. april planlægger forældre over hele landet demonstrationer for bedre normeringer i daginstitutioner. Politiken følger det kommende valg i børnehøjde og hører meget gerne fra dig på milla@pol.dk, hvis du har erfaringer eller viden på området.



Knap tre timer senere hentede jeg mit lille barn uvidende om, at det var foregået, for pædagogen havde ikke haft tid til at ringe efter mig.

Jeg glemmer heller ikke, da jeg skulle stå for indkøring af vores andet barn. Han skulle gå i en ny vuggestuegruppe med kun 7 babyer, alle under 1 år. Det lød jo meget lovende. Men det var det ikke. For der var selvfølgelig tilsvarende få voksne. Helt præcis 2 pædagoger, begge ansat til at arbejde 35 timer om ugen, og de skulle dække hele daginstitutionens åbningstid på 50,5 timer.

Der er brug for flere hænder til at tage sig af børnenes basale behov. Det er der, vi er nu. Forholdene er hverken forsvarlige eller rimelige

Det kræver ikke et matematisk geni at regne ud, at der kun kunne være 1 pædagog til stede i ydertimerne. 1 pædagog til 7 babyer! Ingen kunne svare mig på, hvem der skulle passe de øvrige babyer, når pædagogen gentagne gange måtte forlade stuen, fordi børnene på skift skulle mades, have flaske, skiftes og puttes i barnevognen, formiddag og eftermiddag. Heller ikke her kræver det et matematisk geni at regne ud, at der ofte ville være ingen pædagog til stede på stuen i ydertimerne.

Jeg har prøvet at aflevere vores børn på dage, hvor der har været så stor sygdom blandt personalet, at 2 voksne havde ansvaret for samtlige 60 børnehavebørn fra morgenstunden. Jeg har oplevet, at 2 voksne – en nyuddannet pædagog og en nyansat medhjælper – er taget på tur med 17 børnehavebørn for at komme til fødselsdag hos et af børnene.

Jeg har ofte set 5 børnehavebørn sidde alene på en stue med en iPad. Jeg har erfaret, at en uerfaren ung kvinde på 18 år kan blive bedt om at holde øje med 4 vågne babyer og 2 sovende babyer, mens den eneste pædagog, der ellers er på stuen, holder sin frokostpause.

Jeg har set en 10 måneder gammel baby falde i søvn i en sansegynge på legepladsen i snevejr, fordi pædagogen, der ellers var ved at give babyen en gyngetur, blev trukket væk af gråden fra et andet barn. Ja, man kan undre sig over, hvorfor denne baby overhovedet skulle udenfor i snevejr. Der var vel næppe varme hænder nok, til at en voksen kunne holde en baby varm inden døre.

Vi vil have minimumsnormeringer nu! Vi vil have minimumsnormeringer, fordi der må være et minimum for, hvilke vilkår vi kan byde vores børn.

Kunne man forestille sig, at en tidlig og ambitiøs indsats i virkeligheden er den billigste løsning?

Jeg er træt af argumentet, at det er for dyrt. Fortæl mig: Hvad er et godt børneliv værd? Og har man overvejet at regne på de langsigtede omkostninger, der er forbundet med at svigte vores børn i de år, der danner dem som mennesker og udgør det fundament, der skal bære alle fremtidige byggesten?

Kunne man forestille sig, at en tidlig og ambitiøs indsats i virkeligheden er den billigste løsning? Bevares, ja, det vil kræve, at man tænker ud over den fireårige valgperiode. Jeg er træt af argumentet, at det er for rigidt at indføre minimumsnormeringer, fordi antallet af børn på stuen varierer i løbet af dagen og fra dag til dag.