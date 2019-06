Tidligere embedsmand i Finansministeriet: Sådan bliver du en grøn Jeanne d’Arc, Mette Frederiksen

2019 rummer potentialet til ikke alene at blive husket for et grønt valg. Det kan også blive startskuddet til et nyt stort danmarksprojekt. Men det kræver et grønt lederskab af historisk karakter.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Folketingsvalget 2019 vil blive husket som et grønt valg. Målinger viser, at den grønne dagsorden har været den vigtigste dagsorden for borgerne. Og både før og under valgkampen har vi set flere store folkelige demonstrationer.



Som mit eget lille skridt sagde jeg for snart et år siden mit job op i Finansministeriet, fordi jeg opdagede, at klima og bæredygtighed ikke fyldte noget i magtens maskinrum.