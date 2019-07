Det er blevet populært at bære en lille broche, der viser, at man har de rigtige værdier og bakker op om FN’s 17 verdensmål. Men hverken Pasteur, ægteparret Curie eller Alexander Fleming, der opdagede penicillinen, bar rundt på symboler for deres godhed. Måske har anerkendelseskulturen taget overhånd?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 08:13

Der er kommet lidt mere kulør på direktionsgangene de seneste år. På de mørkegrå habitter ser man nu ofte en kulørt unisexbroche – en multifarvet nål i reversen, som ud over at peppe et anonymt look op signalerer, at her tager man verdens problemer alvorligt.