Råd fra brevkassen: »Nu skal jeg fortælle dig en hemmelighed: Kvinder taler ikke kodesprog«

Ibyens brevkasse giver dig hver uge syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig person ind som medredaktør, så de sammen kan give dig ’love’ – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Skal man bruge ordet ’date’, før det gælder som en sådan? Jeg har ofte inviteret piger ud, og tit har jeg spurgt dem noget i stil med: »Har du lyst til at mødes og drikke en kop kaffe?«.

Jeg synes, det bliver så stift, hvis man siger »Vil du med på date?«. Men jeg er efterfølgende blev mødt med stor undren fra pigen, når jeg spurgte, om vi skulle ses igen. De troede bare, det var en kop kaffe. Derfor er jeg blevet helt i tvivl: Skal jeg virkelige skrive »vil du med på date?«, før det gælder som en date?

Til min kærlighedshistorie skal tilføjes, at jeg aldrig har set en pige mere end én gang. Hvor gerne jeg end har ville, så er der altid kommet en masse i vejen.

Kh fyren

Gæsteredaktør Elisabeth Skou Pedersen:

Nu skal jeg fortælle dig en hemmelighed: Kvinder taler ikke kodesprog.

I dagens Danmark – og sendt afsted med de rette signaler – er »skal vi drikke kaffe?« nærmest synonymt med »vil du med på date?«. Så jeg tænker, at det er signalerne, den er gal med, når kvinder gang på gang misforstår dine hensigter.

Når du vægrer dig ved at bruge ordet ’date’, er det måske i virkeligheden, fordi det gør dig sårbar over for den afvisning, som du har det med at rende ind i og derfor forståeligt frygter. Der er bare lige det, at du er nødt til at sætte dig selv på spil, når du inviterer en kvinde ud.

Lad din interesse skinne igennem. Spørg IRL i stedet for at skrive. Sig for eksempel: »Du er sgu sød, skal vi ikke ses en dag?«. Giv hende en chance for at sige nej, men også plads til selv at finde ud af, om hun kan lide dig. Der er ikke noget værre end en bagholds-date under falske forudsætninger.

Elisabeth Skou Pedersen, gæsteredaktør

Og drop for guds skyld kaffedaten aka jobsamtalen. Tag hende med til koncert, til Ludo-turnering eller i Zoologisk Have. Del noget med hende, som du kan lide at lave, og hvis I så ikke ses igen, havde du i det mindste en sjov eftermiddag.

Pas på, at du ikke sætter kvinder op på en piedestal. Vi er slet ikke så mystiske, og om en kvinde går på en anden date med dig handler ikke om et lille ord fra eller til. Når du begynder at se kvinder som mennesker og ikke som lykkens uopnåelige nøglebærere, så er jeg sikker på, at nogle af dem vil ses igen.

Ugens gæsteredaktør Elisabeth Skou Pedersen Født 1987. Skribent, kærlighedsnørd, foredragsholder og højskolelærer. Der var tre år mellem første og anden date med kæresten - men på anden date flyttede hun ind for en uge. Foto: Anika Lori

Det er nemlig dét, mennesker vil med kærligheden. Vi vil ses.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære du,