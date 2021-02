Efter 22 års ægteskab har jeg fået en kæreste, men ...

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg blev skilt i 2020 efter et forhold på 22 år og fandt også en ny kæreste i 2020. Jeg er helt vild med min nye kæreste, men jeg har et dilemma. Jeg lovede mig selv, da jeg blev skilt, at jeg ville finde en mand, hvor sexen og kommunikationen fungerede væsentlig bedre end med eksmanden. Sexen er mind-blowing god, men kommunikationen not so much.

Når jeg spørger, hvorfor han ikke svarer, siger han, at han ikke ved, hvad han skal sige, og at han ikke er så dyb Ugens spørger

Min kæreste er en introvert stille træmand i modsætning til min eksmand, som er ekstrovert og snakkesalig, og når jeg taler følelser eller andet ’dybt’, så lukker han i, kigger væk og svarer ikke. Når jeg spørger, hvorfor han ikke svarer, siger han, at han ikke ved, hvad han skal sige, og at han ikke er så dyb.

Jeg vil ham rigtig gerne, for han er god, sød, sjov og sexet. Men kan vores forhold overleve, når vi kun kan tale om helt almindelig kedelige hverdagsting, og jeg egentlig havde en forestilling om, at jeg skulle finde en mand, som havde selvindsigt og f.eks. ville tale hele natten om følelser og ikke bare rulle om på siden og falde i søvn?

Kh den overselvreflekterende kæreste

Gæsteredaktør Mirian Due:

Kære overselvreflekterende kæreste

Dejligt at læse, at du tænker over, hvad du har lyst til, for det er netop på dette tidspunkt i dit liv, du skal bruge god tid på at overveje det. Spørgsmålet er derfor heller ikke, om forholdet kan overleve, men om du har lyst til det. Er tvivlen, du mærker en gryende fornemmelse af, at din nye kæreste alligevel ikke er den, du leder efter? Eller kunne det være, fordi du er overrumplet over at være sammen med en, som er så anderledes end det, du troede, du ledte efter?

Kunne de lange samtaler udliciteres til andre af livets kærlighedspersoner, eller er det for dig kernen i et godt forhold? Mirian Due

Du omtaler din eksmand som ekstrovert og snakkesalig og dig selv som overselvreflekterende. Jeg forestiller mig, at I har kunnet vende hver sten sammen og har nydt det. Din nye kæreste siger til gengæld ikke så meget. Efter dine 22 år med din tidligere mand forstår jeg godt, hvis det kan virke en smule unheimlich på dig. Men måske er det noget helt andet, du skal have. Ikke værre eller bedre, men netop noget andet. Kunne de lange samtaler udliciteres til andre af livets kærlighedspersoner, eller er det for dig kernen i et godt forhold?

For at finde svaret skal du give dig selv masser af plads til at tænke, mærke og føle, for din intuition kan være blevet slap efter et langt forholds vante gænge, og skal boostes: Ud at gå på Hærvejen, begynd at tegne, giv planterne ny jord, og se alle de franske nybølgefilm. Det vigtige er, at du giver dig tid.

Ugens gæsteredaktør Mirian Due Poet og salmedigter. Født 1982. 9. februar udkommer hendes nye digtsamling ’Vågent’. Foto: Lærke Posselt

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære overselvreflekterende kæreste

Tillykke, med friheden og med kærligheden! Du er stødt ind i lidt af et verdensomspændende problem. Hvis flere mænd var bedre til at tale om deres følelser, var der færre træmænd og flere træer. Så jeg forstår godt dit ønske om en mand, der kan tale med både hjernen, hjertet og underlivet.

Men lad os se det fra den anden side. Forestil dig, at man går rundt i sit eget lille liv, og så kommer der en vidunderlig kvinde som dig, med erfaringer under armen og drømme væltende ud af de lysende øjne. En sexet kvinde, der vil krænge dit fastlåste lille hjerte op med sit kærlighedens kojern. Du lander i hans arme og kan allerede følelsernes sprog, mens ingen nogensinde har lært ham de første gloser.

Han siger det selv, at han ikke er så dyb. Tænk en tillidserklæring det er at indrømme sin manglende erfaring. Jeres intimitet findes jo, og den skal I begge værne om. Jeg tror, du har mødt en mand, der gerne vil dig, som gerne vil lære, men som ikke kan indhente den forsømte skolegang på en enkelt nat.

Jeg tror, du har mødt en mand, der gerne vil dig, som gerne vil lære, men som ikke kan indhente den forsømte skolegang på en enkelt nat Felix Thorsen Katzenelson

Nogle gange tror jeg, en forventning føles som et angreb, så ligesom du vil have din kæreste til at sænke paraderne, så kan det være, at du skal lægge kojernet lidt fra dig. Du må stadig gerne forvente gode ting, og du skal selvfølgelig ikke tage 22 år til med en mand, som ikke kan det, han skal. Det er for tidligt at konstatere, hvorvidt din træmand kan gro videre eller ej, men jeg er faktisk fortrøstningsfuld med dig som tålmodig gartner. Måske du også vokser med oplevelsen.