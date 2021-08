Nyheden, som alle landets topkokke tripper efter at læse, er landet

Der er svedige håndflader og sug i maven blandt eliten af kokke, køkkenchefer og restaurantejere forud for den årlige uddeling af Michelins-tjerner.

Men i år har de måttet vente ekstra længe.

Den nordiske udgave af Michelin-guiden bliver normalt offentliggjort i februar, men på grund af corona blev guiden udskudt.

Nu har Michelin-guiden offentliggjort, at den nordiske prisfest bliver den 13. september.

Vores inspektører og alle bag årets præsentation har fulgt restauranterne i det tempo, de har kunnet genåbne Gwendal Poullennec, Michelin-guiden

Det sker i Stavanger, og uddelingen foregår både fysisk og digitalt via Michelin-guidens YouTube-kanal.

»Vi oplever, at tingene bedres i fødevarebranchen. Kokkene har igen fået travlt, og madelskere er begyndt at vende tilbage til restauranterne«, fortæller Gwendal Poullennec, international direktør for Michelin Guide i en pressemeddelelse.

»Vores inspektører og alle bag årets præsentation har fulgt restauranterne i det tempo, de har kunnet genåbne. Og vi har gjort alt for at opretholde den grundighed og konsistens, der altid har været i vores metodik og tilgang«, siger han.

Siden den nordiske Michelin-uddeling i 2020, som foregik kort før coronapandemien, er flere af de danske restaurant med en Michelin-stjerne lukket, blandt andre Relæ, Clou og 108.

Andre stjernerestauranter som Marchal har fået ny køkkenchef eller er - som Kadeau og Gastromé i Aarhus - genåbnet efter en konkurs. Begge ting, der kan få betydning for deres chancer for at få stjerner i år.

Se den samlede liste over nuværende danske Michelin-steder i faktaboksen.