På Nørrebro findes et helt særligt plejehjem: »Jeg ærgrer mig over, at jeg ikke er sprunget ud noget før«

På Nørrebro ligger Slottet. Med regnbueflag, dildoer og seksualundervisning forsøger plejehjemmet at skabe et frirum for byens ældste LGBT+-personer. Dem, der er født i efterkrigstiden, har været aktive i kvindebevægelsen, har oplevet aids-epidemien invadere København og som ofte har følt sig ensomme.