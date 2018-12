Disse historier fangede politiken.dk's læsere i 2018: Historie om nutidig slave, nostalgi med Paul Simon, prins Henrik i billeder og ægteparret, som overlevede hiv

De følgende 10 historier, er dem, Politikens læsere har brugt længst tid på i 2018. Med læsetider på op over 6 minutter er det et godt billede af, hvad I læsere lader jer fascinere af.

Der er dem, som mener, at journalistikken er trængt.

Af fake news, af youtube-videoer af egern på vandski og af troløse læsere, som bare ikke gider læse avis.

Men krisen er overdrevet – i hvert fald, hvis man ser på de artikler, som politiken.dk’s læsere brugte mest tid på at læse i det forgangne år.

Listen er nemlig helt renset for pelsdyr og Trump, men fyldt med seriøs kvalitetsjournalistik. Se listen over de 10 historier, der blev brugt mest tid på her:

1: Sand fortælling om nutidig husslave

Alle os, der er fan af fortællende journalistik, kan ikke få armene ned over, at den her historie blev læst over hele verden. Den er skrevet af Alex Tizon og var trykt i det amerikanske magasin The Atlantic.

Foto: Courtesy of Alex Tizon and Family / The Atlantic Familien er samlet - Lola sidder til højre i billedet.

Familien er samlet - Lola sidder til højre i billedet. Foto: Courtesy of Alex Tizon and Family / The Atlantic

Historien handler om kvinden Lola, som skribentens mor får forærende som ’husslave’ af sin far tilbage i 1940’ernes Filippinerne. Kvinden bor og arbejder for familien og følger med, da de rejser til USA - et helt livs arbejde uden løn og anerkendelse. En tekst om kolonihistorie, hemmeligheder, psykologiske mekanismer og immigration. Suverænt krydsklippet mellem fortiden og Tizons taxitur på vej ud for at strø Lolas aske.

Artiklen skabte en voldsom debat - og skal man generalisere lidt, så forsvarede filippinerne Tizon, mens amerikanerne fordømte ham for ikke at have kæmpet mere for Lolas frihed. Debatten nåede han dog ikke at opleve, da artiklen om Lola blev hans sidste. Læs eller genlæs her:

2: På tur med den psykiatriske ambulance

Foto: Martin Lehmann Hans Henrik Ockelmann, overlæge i psykiatri på Psykiatrisk Center Glostrup.

Hans Henrik Ockelmann, overlæge i psykiatri på Psykiatrisk Center Glostrup. Foto: Martin Lehmann

Den artikel, læserne hang ved næstlængst tid, var Politikens Anders Legarth Schmidts reportage fra en psykiatrisk ambulance. Psykiater Hans Henrik Ockelmann rykker ud, når en psykisk syg har brug for hjælp uden for åbningstiden.

Ud over, at vi hører om nogle af de smertefulde skæbner, så tegner artiklen også et billede af psykiatrien, efter de store gamle institutioner lukkede, og psykisk syge over en kam rykkede ud i eget hjem. »Hvorfor ender vi altid i grøfterne?«, spørger psykiateren.

3: En helt, som er svær at holde af

Sådan betegnede Politiken-journalist Bo Søndergaard om Paul Simon, da sangskriveren spillede sin afskedskoncert i New York.

Foto: Evan Agostini/AP Paul Simon under en af sine 'Homeward Bound'-afskedskoncerter i New York.

Paul Simon under en af sine 'Homeward Bound'-afskedskoncerter i New York. Foto: Evan Agostini/AP



»Er det lige meget, om man er et lille menneske, hvis man er en stor kunstner

?«, spørger Bo Søndergaard i teksten, som ikke kun tager os med til New York, men også til Husum i 1982 og slutter med en livsvisdom, der ikke skal røbes her. Læs selv og se den super nostalgiske billedside:

4: Carsten Jensen er, som han er

Forfatter og debattør Carsten Jensen krævede ret til at tale, som han vil i det her interview i anledning af sin bog:

’Kældermennesker. Om populisme og besværet med at være menneske’.

Foto: Mads Nissen Forfatter Carsten Jensen.

Forfatter Carsten Jensen. Foto: Mads Nissen

Læs eller genlæs:

5: Ægteparret, som troede, at de skulle dø af aids

I 1985 fik Per Avsum og Jørn Grønbech konstateret hiv. Lægerne gav dem 10 år at leve i. Så de gik i gang med at »rydde op« efter sig. I 1990 købte de et lille hus i Svaneke. Men syge blev de ikke.

Nu er der gået 33, siden de fik diagnosen. Og på det gravsted, de havde købt i København, er der i årenes løb

Foto: Finn Frandsen I 1980'erne drev Jørn Grønbech og Per Avsum den ikoniske butik Roger i København. Her er de fotograferet i Svaneke.

I 1980'erne drev Jørn Grønbech og Per Avsum den ikoniske butik Roger i København. Her er de fotograferet i Svaneke. Foto: Finn Frandsen

blevet plads til venner og bekendte i stedet.





6: Eksklusivt interview med en taber

Politikens interview med Hillary Clinton i anledning af, at hendes bog’ Hvad skete der?’ udkom på dansk. Og netop spørgsmålet om, hvad der egentlig skete, var der mange, som gerne ville have svaret på.