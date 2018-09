Opskrifter: Maja Vases 3 smukke efterårstærter Maja Vase kombinerer årstidens bær og nødder i tre tærter med vilde farver og skarpe former.

FOR ABONNENTER

Når buskene i min baghave, Amager Fælled, bugner af store, saftige sorte brombær, kribler det i mig for at komme ud at plukke løs. At fylde maven og kurven og, kort tid efter, tærten med sort guld.