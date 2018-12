Svar til ung liberalist: Selvfølgelig må folk på kontanthjælp få børn

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Når en ung liberal stiller spørgsmålet: Hvorfor får kontanthjælpsmodtagere børn? (Pol. 28. nov.), skal han naturligvis have et svar.

Jeg svarer gerne. Jeg er en kvinde, der selv fik et barn, mens jeg var var på kontanthjælp. Jeg er nu lærer. Jeg underviser børn fra mange samfundslag – deriblandt også kontanthjælpsmodtageres børn.

Jeg er et menneske, der yder mange timers frivilligt arbejde for reformramte. Mine timer bruges i samvær med kontanthjælpsmodtagere, flexjobbere, førtidspensionister og mennesker på ressourceforløb. Jeg holder af mange mennesker, men med undtagelser befinder jeg mig bedst blandt mennesker, der har været mindre heldige i livets lotteri end de fleste.

De mennesker, jeg oplever som mest kærlige, hjælpsomme og ordentlige, er ofte dem, der med Kim Larsens ord er »er dem, de andre ikke vil lege med«





Børn bliver undfanget i kærlighed. De bliver båret med drømme, håb og forventning. Det gælder også for de børn, der bliver båret af mennesker, der i tiden for undfangelsen og fødslen har forældre på kontanthjælp.

Kontanthjælpsmodtagere har også drømme. De lægger også planer. »Når barslen er slut, begynder jeg på hf og derefter på sygeplejeskolen«. Eller: »Når barslen er slut, har jeg ikke længere smerter fra bækkenløsningen og kan søge nyt arbejde«.

Det eneste, der som udgangspunkt adskiller mig som lærer og den unge liberale fra kontanthjælpsmodtageren, er vores arbejde og indtægt. Jeg drømmer og håber. Jeg går ud fra, at unge liberale også drømmer og håber.

Drømme og håb er ikke altid realistiske. Det samme gælder forskellige forestillinger. Et eksempel på urealistiske forestillinger er medlemmerne af Liberal Alliance Ungdoms tro på, at de aldrig selv kan blive ramt af sygdom og dermed blive kontanthjælpsmodtagere. Det gælder for forestillingen om, at man selv har skabt sin succes, når sandheden er, at man fra vugge til grav – og også som ung liberal – har nydt godt af velfærdssamfundet, der har gjort ’egen succes’ mulig.

Det gælder i øvrigt også, når jeg køber en skrabejulekalender. Jeg håber på millionerne, men sandheden er, at de 100 kroner brugt på kalenderen er penge ud ad vinduet, og sandsynligheden for at vinde er langt mindre end sandsynligheden for, at det næste barn, der bliver undfanget af en kontanthjælpsmodtager, får en universitetsgrad.

Vi ved meget fra statistikker. Vi ved, at 85 procent af de børn, der vokser op med en kriminel forælder, ikke selv bliver kriminelle. Vi ved, at 95-97 procent af de børn, der vokser op med psykisk syge forældre, ikke selv bliver psykisk syge eller kommer på kontanthjælp af den årsag (Morten Ejrnæs: ’Det ved vi om social arv’).

Vi ved også, at 70 procent af de børn, der får sociale problemer, kommer fra middelklassen. Jeg går ikke ud fra, at det får nogen fra LA Ungdom til dermed at råde middelklassen til ikke at få børn.

De værdier, vi giver videre til vores børn, sidder ikke i pengepungen. De mennesker, jeg oplever som mest kærlige, hjælpsomme og ordentlige, er ofte dem, der med Kim Larsens ord er »er dem, de andre ikke vil lege med«.