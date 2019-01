Se billederne: Sådan har Instagram forvandlet restauranternes indretning

Der er én ting, som er at finde på alle restauranter i København.

Telefonerne.

Uanset hvor man vender blikket, når man er ude at spise, ser man folk, der laver helikopter-skuddet af deres halloumi-salat eller poserer til en selfie med opspilede øjne og et manisk smil på læben. Det skal være fucking #instaperfect, skal det.

Det er tydeligvis også smittet af på spisestedernes indretning. Væk er minimalismen, de grålige nuancer og nordic cool, og ind brager farveeksplosioner, kulørte klinker og blomstrende lofter.

Restaurant Falang, der netop er åbnet i Istedgade, er blot seneste bevis på, at enhver københavner-restaurant med respekt for sig selv, i dag indretter sig, så de gør sig godt i et instafeed.

Vi har samlet 10 af de restauranter, der har givet den gas nede i Flügger.

Falang

Når de legendariske festaber Simon og Simon åbner et spisested, ved man godt, at det ikke bliver et sted med hvide duge og stive former.

Foto: Emma Sejersen

Allerede udvendigt på deres nye ’asiateria’ Falang, der i denne uge åbnede i Istedgade, bliver man mødt af en hidsig lyserød nuance. Og indenfor snakker vi noget nær en eksplosion af rød, gul, orange og blå, en papirdrage i loftet, alverdens kitschede tingeltangel, diskokugle, karaokeanlæg, you name it.

Llama

Llama, der åbnede i 2014 som en del af Cofoco-kæden, var ikke alene en af de første københavnske restauranter med fokus på latinamerikansk mad. De var også nogle af de første til at skrue op for farverne i indretningen.

De hyrede en række designere og rådgivere, blandt andre Bjarke Ingels, som fandt på at beklæde vægge og gulve med mexicanske fliser. Det kunne betale sig, skulle det vise sig, for det indbragte dem en pris ved International Design Awards for verdens bedste restaurantinteriør. Og en helvedes masse Instagram-opslag, ej at forglemme.

Cicchetti

Da Cicchetti åbnede på Nørrebrogade, blev de hurtigt kendte for deres små italienske retter. Her i avisen fik de 5 hjerter for »et skarpt køkken, en selvsikker sommelier og madkloge tjenere, der får det hele til at se så let ud, at man hygger sig i deres afslappede selskab«.

Men mindst lige så hurtigt rygtedes det, at indretningen er noget ud over det sædvanlige. Der er højt til loftet, heftige farver på væggene og så gulvet, selvfølgelig, flisegulvet i grundfarverne.

La Neta

Hvide klinker, blå, røde, gule og grønne vægge og møbler, neonskilte.

La Neta er et vaskeægte taqueria, og det skyldes ikke mindst den uhøjtidelige, næsten kantineagtige indretning. Det er måske ikke nytænkende gastronomi, du får her, men bundsolidt håndværk – og så kan du bunde bajere imens. Ik’ så meget pis.

Mudhoney

Nørrebro-baren Mudhoney er et gennemført sted. Det kommer man ikke udenom

Interiøret trækker både på amerikanske dinere med separate båse, på 1960’ernes syrede flippertid og på hele den såkaldte tikikultur. Skinnende messing og skrigende turkis præger billedet. Og så er der et utal af lamper designet af Werner Schou og Claus Bolby. Som en af ejerne, Morten Varano, definerede indretningen, da Ibyen var forbi:

»Det skal gerne være som at komme hjem til en person med en let outreret, nogle ville måske sige dårlig, smag«.