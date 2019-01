Nemt og populært aftensmåltid: Få opskrifterne på tre mættende og fyldige pastaretter

Vegetariske pastaretter er skønne. Tænk f.eks. på en klassisk pasta med pesto, som smagsmæssigt er fantastisk og rig på smagen af frisk basilikum, parmesan, ristede nødder og olivenolie. Eller f.eks. pasta vendt med ratatouille tilberedt på store mængder af grillede grøntsager i en let tomatsauce. Og herefter vendt med god pasta, basilikum, parmesan og olivenolie. Du kan vælge at spise et par stykke grillet kød til som tilbehør, hvis du og dine medspisere har lyst til det.

Pasta er elsket af mange og spises i store dybe tallerkener med velbehag. Af forskellige årsager hades pasta af andre og bliver udvist fra middagsbordene i kortere eller længere perioder. Det er klart, at hvis man lever af pasta, kan sundheden blive en udfordring. Nogle har det nemmere ved at fjerne det helt fra køkkenet end at skulle holde igen. Det er måske lidt den samme historie som med chokolade og søde sager. Markedet byder efterhånden på mange glutenfri pastatyper – hvis man har det bedst med det. Det smager jo ikke af pasta, som vi kender det, men er et fint alternativ.

Hvis man er på januarkur med ønske om at nedsætte mængden af kulhydrater i sine måltider, kan man med fordel skrue ca. 3 gange op for grøntsagsmængderne og 1-2 gange ned for pastamængderne. Det er jo altid godt med grøntsager i rigelige mængder.

Pasta med grønkålspesto, stegte svampe og parmesan

Foto: Line Thit Klein

Grønkål og persille er skønt til en god hjemmelavet pesto. Du kan selvfølgelig også lave en klassisk udgave med et meget stort bundt basilikum og lidt persille.



Pasta med muslinger, flødesauce, tomat og kørvel

Foto: Line Thit Klein

Muslinger giver en skøn smag til pastaflødesaucen.

Pasta med stegt kylling og dijon-mascarpone-sauce

Foto: Line Thit Klein

Mascarpone er godt til cremede pastasaucer. Tilsæt evt. en håndfuld krydderurter, persille, basilikum eller grofthakket brøndkarse, hvis du synes.