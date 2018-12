Sportens julekalender: Duo i særklasse satte det perfekte punktum

De har vundet meget, Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen. En håndfuld Super Series-turneringer, sølv ved VM og sølv ved OL. Men måske manglede den bedste danske damedouble gennem tiderne lige en af de allerstørste titler.

Den kom så i foråret, hvor duoen satte det smukkeste punktum for deres partnerskab på banen, da de vandt All England-titlen. I øvrigt som den første danske damedouble i 51 år.

Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen vandt finalen 21-19, 21-18 over japanerne Yuki Fukushima og Sayaka Hirota.

»Det er for fedt. Vi går og kigger på medaljen og ryster lidt på hovedet og griner og joker med, at det ikke kan passe. Det er helt fantastisk at have det her sammen og at dele det - det er helt ubeskriveligt«, sagde Kamilla Rytter Juhl, der kort efter annoncerede, at hun var gravid.

Med Kamilla Rytter Juhl ude af billedet rent sportsligt fortsætter den anden halvdel af parret, Christinna Pedersen, karrieren i mixed double, hvor hun spiller sammen med Mathias Christiansen