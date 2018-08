Foredragsholder og iværksætter: Udenlandske rigmænd skal holde fingrene fra danske burkabøder

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Med den franske rigmand Rachid Nekkaz’ løfte om at betale samtlige bøder for burkaklædte kvinder har det radikaliserede vanvid nået nye højder.

Som muslimsk indvandrer ser jeg chokeret til, når indvandrerkvinder forsvarer deres ret til at være tildækket fra top til tå. Det burde være indlysende, at når kun det ene køn påbydes at tildække sig fuldstændig for omverdenens blikke, har det intet med ligestilling at gøre.

Burkaen er så hæmmende for kvindens udfoldelse i det offentlige rum, at al sund fornuft tilsyneladende er sat ud af kraft, når den bliver den gængse påklædning for kvinder i visse indvandrerkredse.

Men mere chokeret bliver jeg over dette sidste skud på stammen, en direkte opfordring til civil ulydighed. Hermed kan man kvit og frit bryde loven – bøden betales jo alligevel. En bøde, hvis størrelse er tilpasset enkeltindivider med gennemsnitlig økonomisk formåen, der modsvarer det danske lønniveau og skattetryk, betales med lethed af en franskalgerisk rigmand.

Ligesom diverse terrorbevægelser som Hamas og Hizbollah rundhåndet støttes af iranske og saudiarabiske rigmænd, der i nattens mulm og mørke undergraver demokratiet verden over.

Hermed kan radikaliserede muslimer endnu en gang gå sejrsgang – her i Danmark som i resten af verden. Med penge kan man tydeligvis rydde ethvert demokratisk tiltag af vejen, og den civile ulydighed kan fortsætte.

Et passende politisk modsvar ville efter min opfattelse være at idømme kvinder, som bryder burkaloven, samfundstjeneste.

Der findes 22 arabiske lande i verden, hvor muslimer frit kan praktisere deres tro.

Udenlandske rigmænd bør derfor holde fingrene fra lille Danmark, hvor demokratiet rent faktisk fungerer.