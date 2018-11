Sociolog: Til dig, der myrdede Nedim Yasar: En dag vil dine såkaldte brødre ikke være der længere, og ingen vil bekræfte dig i, at din handling var nobel

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er absurd at tænke på, at manden, der i mandags koldblodigt likviderede en af de vigtigste debattører i bandespørgsmålet herhjemme, har gjort en person tavs, der netop råbte op om muligheden for, at bandemedlemmer får en chance til, når de ønsker at bryde miljøet.

En stemme, der hævdede, at bandemedlemmer ikke skal stemples for livet for fortidens fejl, og at forebyggelse er afgørende, så færre unge i første omgang tiltrækkes af bandemiljøet, som langt de fleste ønsker at forlade igen inden for få år.

Tænkte gerningsmanden mon over, at Nedim Yasar som en af de få igen og igen stillede sig op med en ualmindeligt bred ryg og forsvarede hans og andres ret til at kæmpe sig ind i almensamfundet?

Næppe.



I dansk bandehistorie vil der være et før og efter drabet på Nedim Yasar. Han var tidligere bandeleder for en støttegruppe til Bandidos. Men først og fremmest havde han opbygget en position som en af de vigtigste stemmer herhjemme i spørgsmålet om bandeforebyggelse og oplysning om bandesubkultur, og han forsøgte at advare imod bandernes falske fortællinger om loyale, hellige broderskaber – og indgyde bandemedlemmer modet til at søge samme vej som ham selv.

Vi har i Danmark haft fire årtier med bandekonflikt, og landets suverænt største bande, Hells Angels, åbnede sin første rockerborg i 1980. Men aldrig tidligere er en debattør blevet gjort tavs i den danske bandekonflikt. En debattør, der talte med en særlig autenticitet og integritet, hvis ord forhåbentlig vil få lov at leve videre efter hans død.



Aydin Soei (1982) er sociolog og forfatter til flere bøger om kriminalitetstruede unge og bander. Han er aktuel med bogen 'Omar – og de andre. Vrede unge mænd og modborgerskab'.

Jeg må indrømme, at det seneste drab i den igangværende bandekonflikt berører mig særligt meget. Nedim Yasar og jeg kom begge til Danmark som fireårige, vi har begge en søn på fem år, og vi er nogenlunde jævnaldrende. Jeg betragtede ham som en ven, men måske vigtigst af alt udtalte vi os om de samme temaer og brændte for, at så mange børn og unge som muligt blev en del af det større fællesskab i samfundet frem for at søge broderskab i banderne.

Jeg har selv skrevet flere bøger om bandefænomenet herhjemme og har, siden den igangværende bandekonflikt brød ud for ti år siden, ofte følt mig alene, når det har handlet om at oplyse om rekrutteringsgrundlag, forebyggelse og bandekultur. Indtil Nedim dukkede op. Jeg har mange gange henvist journalister til ham på grund af hans ærlige, vidende og autentiske stemme, som insisterede på forståelse for børn og unge, der er særligt udsatte i forhold til at ende i bandemiljøet.

Men Nedim talte fra et andet sted end jeg og de fleste andre, og derfor var han ekstra udsat. Som tidligere bandemedlem var han konstant i risikozonen for at overtræde bandernes uskrevne regler og en loyalitetskultur, der ingen udløbsdato har. Han var selv klar over, at han til stadighed var i fare for repressalier, fordi han som tidligere bandeleder forbandt fortid og nutid i bandemiljøet ved sine offentlige udtalelser og dermed blev set som en ’stikker’.

Hvis du bryder ud af fællesskabet, så går du stille med dørene om kulturen, volden og kriminaliteten i miljøet, og hvis du påpeger falskheden i bandernes loyalitetsforestilling, truer du selve eksistensgrundlaget i det organiserede kriminelle miljø.



I løbet af en seksårig periode er der 90 procents udskiftning i persongalleriet i bandemiljøet. Hvis banderne skulle søge hævn over ethvert tidligere medlem, skulle hundredvis af mennesker dermed likvideres årligt. Sådan er virkeligheden heldigvis ikke. Jeg har selv i min seneste bog geninterviewet unge, som jeg interviewede, da de endnu var en del af bandemiljøet for ti år siden. Ingen af dem befinder sig stadig i miljøet, og ingen af dem taler højt om deres fortid i miljøet, når de møder nye mennesker, fordi det er så tabubelagt. For ikke at blive stemplet og for ikke at risikere repressalier fra nuværende bandemedlemmer holder langt, langt de fleste lav profil omkring deres fortid. Nedim Yasar var på det punkt den største undtagelse, vi havde herhjemme.

Han gik den stik modsatte vej, satte gang på gang sig selv på spil og udgjorde derfor en potentiel trussel. Måske det også hænger sammen med, at Nedim adskiller sig fra de fleste andre, der har været en del af miljøet, ved at være en stor individualist, som ikke ville underlægge sig den lydighedskultur, som kræves i banderne. En lydighedskultur og et krav om at frasige sig individualitet, hvilket ingen taler højt om, når banderne forsøger at rekruttere nye ’brødre’.



Forestillingen om broderskab og ubetinget loyalitet repræsenterer således et paradoks. På den ene side promoverer medlemmerne og de bedst organiserede bander sig udadtil som frihedselskende outlaws, som ikke vil bindes af samfundets konformitet. På den anden side er den enkeltes medlemskab af den kriminelle organisation betinget af, at han kan sige ’ja’ til en intern lydighedskultur, hvor klubbens hierarkiske regler skal følges til punkt og prikke. Medlemskabet er derfor ikke udtryk for individuel frihed. Det har derimod »lighedspunkter med svage sjæles umyndiggørelse af sig selv i religiøse sekter«, som redaktør for tidsskriftet Social Kritik Benny Lihme påpeger. Han refererer bl.a. til beskrivelsen af landets største bande Hells Angels, som er kriminalitetens svar på 7-Eleven eller McDonald’s – som global franchise med afdelinger i mere end 20 lande, hvis værdier, regler og udtryk udstikkes fra Californien.

HA’s globale ideologiske frontfigur Sonny Bargers har således i sine bøger om den kriminelle organisation beskrevet, at den største trussel mod HA og lignende bander ikke er politi og myndigheder, men alt for indgroede individualister, da afgivelsen af personlig frihed er en forudsætning for at kunne blive en del af broderskabet.

»Are you ready to give yourself up?«, spørger Barger. Hvis man er villig til at indordne sig under bandens strenge hierarki og regelsæt, bliver man til gengæld en del af et »eksklusivt broderskab«, hvor der »er gang i næverne, og kuglerne pifter«, skriver Sonny Barger. Derfor er der typisk kun plads til stærke individualister i toppen af bandernes hierarki.

Det var dér, Nedim befandt sig som leder af en støttegruppe til landets andenstørste bikerbande Bandidos, der har forgreninger og lokalafdelinger i en lang række lande, indtil han som 25-årig kvittede miljøet, da han skulle være far. Nedim Yasars vidnesbyrd om et lukket bandemiljø, der havde vold og kriminalitet for øje, kunne derfor ikke afskrives som udtryk for løse påstande fra én, der blot havde befundet sig i periferien i en løst organiseret gruppering. Han befandt sig dér, hvor beslutningerne blev taget i en velorganiseret bande, der forgrener sig til lokalafdelinger i både Danmark og udlandet. Hans vidnesbyrd i offentlige optrædener og hans bog er derfor en potentiel trussel for de bander, der gang på gang forsøger at sikre deres eksistensgrundlag ved udadtil at promovere sig som hyggelige foreninger og MC-fælleskaber, mens de indadtil kræver en absolut lydigheds- og tavhedskultur. Nedim og andre tidligere bandemedlemmers stemmer udgør i den forbindelse en trussel. Ingen andre tidligere bandemedlemmer har imidlertid i samme grad som Nedim Yasar sat sig selv så meget på spil i den offentlige debat, og han betrådte derfor ukendt land.



Livet lå for hans fødder, når den bog var ude, og han skulle lære at fokusere, sagde jeg til ham

Du udgør en trussel, hvis du påpeger, at medlemmer rutinemæssigt ofres, og at bandemedlemmer stadig oftere skifter det loyale ’broderskab’ ud med nye brødre i nye bander. Eller hvis du påpeger det faktum, at de øverstkommanderende systematisk udnytter de lavere rangerende medlemmer som kanonføde, der skal gøre alt det beskidte arbejde og derfor også er dem, der tager de fleste straffe på vegne af broderskabet. Og at forestillingen om et liv i overhalingsbanen med penge på lommen er forbeholdt en lille gruppe i toppen af hierarkiet, mens de andre må gå forrest med skyderier, afpresningsopgaver og hashsalg på gaden i håbet om selv at rykke op i hierarkiet. At mange af dem, der foregiver at leve et stolt bling-bling-liv med masser af penge på lommen, reelt kører i leasede biler i måneder af gangen, indtil de er flade igen og sover på venners sofaer. At mange af dem, der promoverer sig som modige ’soldater’, der aldrig vender den anden kind til, er ved at pisse i bukserne, når de skal træde uden for bandernes lukkede subkultur og færdes blandt normale mennesker. Eller hvis man påpeger det faktum, at broderskabet for langt, langt de fleste er en midlertidig størrelse.





Jeg er flere gange blevet kontaktet af journalister i kølvandet på drabet på Nedim, som har stillet spørgsmålet: Er ens skæbne ikke beseglet, når man først er trådt ind i bandemiljøet? Fortællingen om ’én gang bandemedlem, altid bandemedlem’ er en fiktiv fortælling, og vi risikerer at fratage nuværende bandemedlemmer modet til at bryde ud af mijøet ved at give næring til denne myte. Påstanden ligger også langt fra Nedims budskaber og holdninger, og det ville være så ualmindeligt trist, hvis konklusionen på hans død bliver, at man ikke kan bryde med miljøet. Selv om vejen ud kan være hård og bumlet.

Fra 2009 til 2016 var over 3.000 personer registreret som rocker- eller bandemedlemmer i Politiets Efterforskningsstøtte Database. Kun en ud af ti var imidlertid registreret som bandemedlem i hele perioden, og generelt finder der en stadig større udskiftning sted i bandemiljøet på trods af bandernes forsøg på at fremstå som stabile fællesskaber og som brødre, der vil ofre deres liv for hinanden. Det sidste er måske sandt, men livet i overhalingsbanen udgør for de fleste en overgangsfase, og på et tidspunkt ønsker de et almindeligt liv med uddannelse, familie og arbejde. Sådan lyder konklusionen i rapporten ’Exit-forløb med rockere og bandemedlemmer’, hvortil Justitsministeriets Forskningskontor har indhentet besvarelser fra 134 gade- og rockerbandemedlemmer, der har søgt at forlade det kriminelle miljø.

»De forhold, der har haft størst betydning for beslutningen om at forlade grupperingen, er hensynet til familien, samt at de vil ud af kriminalitet, at de er trætte af livsstilen, og at de ønsker et almindeligt liv med uddannelse, arbejde m.v.«, konkluderes det i rapporten.