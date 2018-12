Åbent brev til FC Nordsjællands cheftræner: I bør ikke understøtte storklubbers rovrift på talenter i Afrika

Danmark bidrog i sin tid til den transatlantiske slavehandel fra sin handelsstation i Ghana. Vi må undgå igen at udnytte afrikanerne, nu under nye former som FC Nordsjællands talentakademi.

Kære Kasper Hjulmand



Jeg har i lang tid været en af dine beundrere. Jeg ser dig faktisk som den ideelle afløser for Åge Hareide, når hans tid som landstræner for herrelandsholdet i fodbold er omme. Det gør jeg, fordi du gennem en lang årrække har bevist, at du ikke blot er en dygtig fodboldtræner, men er særdeles innovativ og har visioner på vegne af dansk fodbold.



Jeg tænker på din medvirken til formuleringen af DBU’s røde tråd tilbage i 00’erne, det danske mesterskab med FC Nordsjælland i 2012, men især de sidste år, hvor du som cheftræner har bevist, at man kan angribe Superligaen med et hold bestående af unge talenter – flere født i dette årtusind. Det gør I ud fra et kompromisløst koncept: boldbesiddende offensivt spil, krydret med teknisk flair, speed og stor bevægelse. I forsommeren vandt I endda medaljer. Det er ganske enkelt imponerende.

De senere år har jeg fulgt, hvordan Right to Dream, ejeren af FC Nordsjælland, har flyttet talentudviklingen til et højere niveau. Jeres ghanesiske akademi sender spillere på udveksling til Farum. Unge danske talenter sendes på ophold i Afrika. Jeres miksede teams vinder internationale turneringer.

Jeg, der er afrikansk gift, nåede så langt som at tænke, at I måske tilbød en model for, hvordan Europa og Afrika kunne få det bedste ud af hinanden – og ikke blot når det gjaldt fodbold. Hvordan udveksling kontinenterne imellem kunne bygge på gensidig respekt, ligeværdige relationer, fælles udvikling.

Jeg kan forstå, at jeres akademier ikke blot handler om fodbold, men om uddannelse og at forme ansvarsfulde mennesker. Det er ligefrem et fag på skoleskemaet i jeres akademi i Ghana.

Når I omtaler denne humane ingeniørkunst, lyder det til tider en smule sekterisk, men da jeg hørte en optagelse af jeres ghanesiske talenter, der sang for køkkenpersonalet til et internationalt fodboldstævne som tak for den mad, de havde fået, var jeg solgt.

Desto større blev min skuffelse, da Politiken for nylig – baseret på dokumenter fra Football Leaks – dokumenterede, at det er Manchester City FC, der reelt har kontrolleret, hvem jeres ghanesiske drenge sælges til. At de unge mænd, imod reglerne, kan handles som en vare uden hensyn til deres ønsker eller udvikling. Manchester City er desuden synonym med styret i Abu Dhabi, der notorisk bryder grundlæggende menneskerettigheder.

Senest har Politiken bragt anklager til torvs fra flere tidligere talenter på akademiet i Ghana. De står frem ved navns nævnelse og fortæller, at de er blevet fysisk afstraffet og ydmyget på jeres akademi og presset til at tale usandt, når projektet skulle sælges til donorer og alle os fodboldelskere. Hvis det er rigtigt, antager jeres ghanesiske projekt en meget traditionel form for udnyttelse.



Mange har glemt det, men der er et særligt historisk bånd mellem Danmark og Ghana. Danmark var aldrig en stor kolonimagt, men anlagde i 1600-tallet en handelsstation i det nuværende Ghana. Herfra deltog vi danskere særdeles aktivt i den transatlantiske slavehandel. Her blev mere end 12 millioner mennesker tvunget fra Afrika til den nye verden for at arbejde som slaver i husholdningerne, plantagerne og minerne.

Derfor påhviler det os som danskere ikke blot at tage ansvar for og holde erindringen om denne forfærdelige forbrydelse i live i vores relationer med Ghana og regionen. Det påhviler os også at bidrage til at hele sårene og undgå at udnytte de lokale, blot under nye former.

Nutidens fodboldverden er naturligvis ikke identisk med datidens slaveri, men hvis anklagerne mod Right to Dream er sande, har I ikke levet op til denne forpligtelse. I så fald har I snarere reproduceret datidens koloniale syn på og udnyttelse af afrikaneren. I europæerens øjne var han reduceret til bar krop, til muskler og sener, et middel til velstand og underholdning.

I stil med Manchester City, Cristiano Ronaldo og andre, der er kommet under anklage på grund af afsløringerne i Football Leaks, har I forsvaret jer med, at I er ofre for konspiration. Med konkurrencen og pengene involveret i fodboldverdenen in mente er det ikke umuligt, men det lyder usandsynligt.