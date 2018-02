Opskrifter: Her er fem trøstekager til at modstå kulden Der er lange udsigter til forår. Og endnu længere til bikinisæsonen. Dermed har du den den perfekte anledning/undskyldning for at spise kage.

Tag børnene, vennerne eller kæresten med i køkkenet og bag en kage, der kan varme i en usædvanlig kold tid. Politiken har fundet fem lækre og lune opskrifter på kager med frugt og chokolade. God bagning! Rugbrødsæblekage Foto: Anne-Li Engstrom Æbler er klassikere både rå, men også i madlavning og bagning. Flødeskummen og den søde æblekompot i denne rugbrødsæblekage giver en god, lun følelse, og med en kop varm kakao er kagen perfekt til de martsdage, hvor vinterkulden stadig hænger ved. Læs opskriften: Rugbrødsæblekage Kiksekage med fintreven appelsinskal Maja Vase har givet den klassiske tunge kiksekage et frisk pust med fintreven appelsinskrald, og på samme måde kan kagen her give din grå martsdag et lille pift og forhåbentligt hjælpe med at vinke det kolde vejr helt farvel. Læs opskriften: Kiksekage med fintreven appelsinskal Hindbærchokoladetærte Foto: Maja Vase En rigtig vinterkage, som lige skal nydes en sidste gang, inden forårsvindene for alvor blæser ind over Danmark. Denne hinbær- og chokoladedrøm er både sød, syrlig og lækker. Perfekt til en søndagskaffe med familien. Læs opskriften: Hindbærchokoladetærte Karamelkager med rabarber Foto: Maja Ambeck Vase En saftig karamelkage med rabarber, der kan give vinteren et ordentligt spark ud af marts. Den er lille, sød, salt og syrlig og smager af det forår, vi håber, er lige rundt om hjørnet. Læs opskriften: Karamelkager med rabarber Sarahbernhardt-kage med nødder Foto: Jacob Ehrbahn Foto: Jacob Ehrbahn Sarahbernhardt-kagen er en konditorklassisker og måske lidt af en udfordring for den gennemsnitlige amatørkagebager, men hvis du tør kaste dig ud i det, er der chance for stor succes. De franske makroner er luftig som forårsvindene, og med Sarahbernhardt-kagen kan du drømmer dig til varme danske himmelstrøg.