Opskrifter: Inviter til konfektfest med varme juledrikke Tusmørket har sænket sig, kalenderlyset er tændt og der skal produceres kontekt i rå mængder. Her får du kok Pernille Skjødts bud på nem og lækker julekonfekt.

Der spises store mængder af marcipan, nougat og chokolade i julemåneden. I har formentlig allerede jeres chokolade- og marcipanfavoritter.

Konfektarrangementer er hyggelige. Der er mennesker og chokolade over det hele i huset, ved alle borde, og det kan synes lidt kaotisk, men på den gode måde. I mødes f.eks. fem-seks personer til julehygge og medbringer hver især chokolade, marcipan, nødder og alt muligt andet godt til hver især at lave f.eks. to af de lækreste stykker konfekt, som I kender. Det gør alle de indbudte gæster. Og når eftermiddagen er gået, og det er tid til at smutte hjem igen, har selskabet i fællesskab fremtryllet ti-tolv forskellige stykker skøn konfekt.

Sørg for at medbringe kasser eller bokse med låg til al den gode julekonfekt. Der pakkes stykker af hver slags til hver af gæsterne. Man hjælpes med oprydningen efterfølgende, så værten for konfektfesten ikke står med nougat- og chokoladeoprydning.

Hvis der er et par mindre børn med til konfektarrangementet, kan man lave et børnefreestylekonfektbord med figurkageudstikkerforme, marcipan, chokolade, tørret frugt og krymmel i alle afskygninger. Det kan udvikle sig til en festlig og morsom dekorationsfest.

Server f.eks. en kop julechai eller en varm æbledrik til arrangementet. Hvis du undlader alkohol og tilføjer lidt mandler og rosiner til æbledrikken, kan den fint serveres som æblebørnegløgg.

Nougatbrud med peanuts og tranebær

Foto: Line Thit Klein

Solbærkugler med hvid chokolade og pistacie

Foto: Line Thit Klein

Mørk chokolade med orangetrøffel

Foto: Line Thit Klein





Varm æbledrink med stjerneanis

Foto: Line Thit Klein

Krydret julesirup til chai