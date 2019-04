Dyrerettighedsforkæmper: Mediedækningen af veganere er sensationel og dybt misvisende

Grundet mediernes umættelige appetit på selvopfundne sensationer tror mange danskere nu, at veganere er fjenden. At vi er fanatiske ekstremister, der vil ødelægge alt for det store flertal.

Kære medier: Jeg glæder mig til, at I begynder at rapportere med professionel objektivitet, når emnet omhandler veganere.

Vi har valgt at leve vores liv ud fra devisen at gøre så lidt skade som muligt på andre sansende og følende skabninger. Vores etiske værdisæt er essentielt set: ikkevold, medfølelse og retfærdighed. Vi søger at beskytte dyr, mennesker og vores planet.

Det er ikke ekstremt. Men i det sidste halve år har veganere blandt andet fået skudt i skoen, at vi kaster røgbomber efter børn, truer landmænd med voldtægt, brænder slagterbutikker ned, samt at vi sulter og fejlernærer børn.

Vil du se eksempler på, hvilke trusler veganere må finde sig i, så gå ind på facebooksiden ’Er veganere sindssyge?’.

Disse dybt injurierende løgne siver ud i alle afkroge af landet, og folk uden kritisk sans labber det i sig. Vi går hundredvis af veganere i march til tonerne af ’All You Need Is Love’ og holder taler om vores medfølelse for dyr og kærlighed til naturen, men medierne ignorerer vores invitationer og pressemeddelelser.

I lukker øjnene.

Men da en tysk veganer i 2017 smed en fæl kommentar til en mælkebonde, blev historien straks hevet frem og tryllet om til breaking news. Dette skaber had og lynchstemning blandt dem, der tror på historierne, I skriver.

Grundet mediernes umættelige appetit på selvopfundne sensationer tror mange danskere nu, at veganere er fjenden. At vi er fanatiske ekstremister, der vil ødelægge alt for det store flertal.

Hvis der overhovedet skulle være en fjende, er det ikke veganere. Det, vi alle burde gøre oprør imod, er uvidenhed, ligegyldighed og kynisme.

Den ægte sensation burde ligge i at rapportere om unødig og voldelig udnyttelse af dyr og mennesker for midlertidig profit. Om den massive ødelæggelse af naturen og klimaet. Om de tusindvis af arter, vi aldrig får igen, mens bestanden af skamavlede slagtedyr bare stiger og stiger.

Rapporter om de dusinvis af undgåelige livsstilssygdomme, som hundredtusindvis af danskerne døjes med, og om den alt for tidlige død, der venter mange grundet fejlinformation om ideel ernæring fra myndighedernes side.

Hvor er jeres journalistiske stolthed, jeres professionelle integritet, når I dovent vælger at viderebringe desperate løgne fra en døende udnyttelsesindustri for usle likes og clicks?

Når I skødesløst ødelægger aktivisters hårde arbejde og vores håb om at skabe gensidig forståelse og dialog for billig, midlertidig popularitet igennem en usand webartikel?

Medierne bør være kritiske over for magthaverne og holde ansvaret for at afsløre sandheden for folket som sine højeste dyder. Journalister i udlandet risikerer censur, vold, indespærring og dødsstraf for deres arbejde. Mange steder er det lige så farligt at være journalist, som det er at være aktivist.

At nogle danske journalister har så lidt forståelse for deres ædle opgave at formidle sandheden og så lidt forståelse for deres etiske ansvar over for læsere og seere, skræmmer mig meget.

Det er dovent, grådigt og en særdeles uhyggelig glidebane at begynde at dæmonisere fredelige plantespisere for egen vindings skyld.

Jeg håber, at I journalister, der stadig har jeres professionelle integritet intakt, vil fortsætte jeres gode arbejde. Dyrene, klimaet og fordrageligheden har hårdt brug for jeres stemmer blandt de brodne kars populistiske brægen.

Indtil videre har jeg mistet tilliden til medierne.