Dansk restaurantfestival har vokseværk: I vinterferien kan du spise på 100 forskellige restauranter uden at ruinere dig selv

Nej. Det er ikke os alle, der har råd til at gå ud at spise på alle de gode restauranter, der findes i Danmark. Men det er der heldigvis råd for.

For eksempel kan man sørge for at købe billet til restaurantfestvialen DinnerDays, der igen i år finder sted i vinterferien 8.-17. februar.

En standardmenu koster 210 kroner plus gebyr for tre retter mad på en af de deltagende restauranter.

For eksempel kan man sætte tænderne i autentisk koreansk BBQ hos Moi Korean. Der er også franske bistroer som Lalala og Gorilla. Alle Madklubbens restauranter er også med, ligesom bøfhusene Retour er det.

Man kan også gå et nøk op på gourmetskalaen og betale 400 kroner plus et gebyr for en menu.

Det kan man for eksempel på michelinrestauranten 108 eller på toprestauranten AOC’s to lillebrødre No. 2 og Trio, der ligger i toppen af Axel Towers. Der er også Noma-aflæggeren Barr, som fik hele 6 hjerter her i Politiken.

Du kan se listen over alle restauranterne her.

I år er det tredje gang, at DinnerDays finder sted. Billetsalget starter torsdag 3. januar klokken 10.00.

DinnerDays. 8.-17. februar 2019 på restauranter i hele Danmark. Billetter til 210-400 kroner + gebyr.