Påskemad: Prøv Marie Holms skønne påskelam Lam, friske urter, tørret frugt og vinterens citroner er på menuen, når Marie Holm holder påske.

Jeg har egentlig ikke særlige påsketraditioner. Det har jeg ikke haft, siden jeg var barn, hvor den stod på store påskefrokoster hos farmor: med marinerede sild, æg mimosa og snaps til de voksne.

I mit voksenliv er påsken det ene år noget, der handler om at komme til bunds i arbejdsbunker, mens min søn er landliggende hos bedsteforældre. Det andet år noget, nogen i min vennekreds pludselig kommer i tanke om at fejre med middag og udsprungne grene på bordet og udsigt til at sove uundgåelige tømmermænd ud langfredag. Og i tredje (og mest sjældne) år noget, der rent faktisk planlægges og inviteres til: Flere generationer samlet omkring påskemad og de hæklede mellemlægningsservietter fra Oldebedste i brug mellem tallerknerne. Jeg er i skrivende stund stadig usikker på, hvilken slags påske det bliver i år.

Det er egentlig også ligegyldigt.

For maden er det vigtigste for mig, og der er gode chancer for, at maden er nogenlunde den samme, uanset hvilken type påske jeg ender med. Eller rettere sagt: Råvarerne er nogenlunde de samme. For når vi forbinder særlige råvarer med påske og påskemad, handler det mest af alt om, at noget er i sæson. Der er folkeskikke og kristen praksis, jovist, men alt sammen fra tider, hvor vi ikke havde køleskabe eller importvarer fra den anden side af jordkloden.

Påskens råvarer og med dem påskemaden er helt enkelt det, som er i sæson lige nu, det, som markerer det spirende forår, samtidig med at vinteren stadig har fat – nogle år mere end andre.

Æg er uundgåelige til påske. Når hønsene igen lægger æg, er det ved at være forår, og det kan godt være, at ægget også er symbol på opstandelse og nyt liv – og et meget fint et af slagsen, når man tænker på ’hønen og ægget’, og hvad kom først og alt det der. Men først og fremmest spiser vi æg til påske, fordi vi kan, og fordi vi trænger – og i dag også fordi vi plejer.

Så er der lammet, som vi ikke har spist til påske siden helt gammel tid. Men sæsonen for lammekød har ændret sig. Får lemmer traditionelt om foråret, og så går der noget tid med at fede spædlammene op til en mere økonomisk størrelse inden slagtning. Derfor var lam tidligere primært efterårsmad, men vor tids får kan lemme hele året, så der er danske lam til påske. Og så har jeg slet ikke nævnt de newzealandske!

Ud over lam og æg skal der friske urter på menuen i påskedagene – de første grønne skud og blade. Og i mit køkken altid citroner og tørret frugt. Citroner hører den sidste rest af vinteren til – som andre citrusfrugter er de allerbedst i de kolde måneder, så det er naturligt at bruge dem lige nu.

Tørrede frugter er også en vinterting fra dengang, der virkelig ikke var frisk frugt at få på denne tid, og vi måtte ty til tørrede fra varme lande. Som i øvrigt var dyre, luksuriøse og perfekte til højtid. Det holder jeg i hævd, og så lader jeg de friske vente, til de smager af noget.

Kort sagt kommer jeg til at lave mad med de nævnte råvarer, uanset hvordan jeg holder påske. Eller om jeg holder påske.

Labneh med saltede citroner

Labneh er en blød friskost lavet af drænet yoghurt og salt – den minder lidt om feta, men er mere cremet og med den karakteristiske, syrlige yoghurtsmag.

Foto: Chris Tonnesen

Lammekølle med abrikos, hvidløg og timian

Der skal lam på påskebordet - og gerne en hel kølle. Og udbener du den er der plads til fyld.