Psykolog: Hvilken nekrolog over vores Danmark vil vi kunne skrive?

Jeg skulle engang, på et kursus for psykologer, skrive min egen nekrolog.

Jeg sad med tårer i øjnene og skrev, at jeg ville blive savnet af min familie og venner. Fordi ...

Og så tænkte jeg på de sidste måneders hysteriske tempo, hvor jeg ganske vist havde sendt børnene af sted i rent tøj og med madpakke, men hvor samtalerne i familien mest havde handlet om, hvem der skulle hvad og hvornår, og husk nu at rydde op efter dig, og hvor aftenerne gik med at stirre ind i computeren og dagene med det samme.

Man hører det gang på gang fra mennesker, der har oplevet sygdom på nært hold: Var det sådan, livet skulle have været? Var det det, jeg ville? Vil jeg gøre noget andet? Være noget mere for andre? Give mine elskede nærvær?

Det er, som om mennesket har godt af at huske, at vores eksistens har en bagkant. At vi skal gøre noget godt med den tid, vi har.

Oven på et år, hvor vi har sagt nej til at tage imod de mest sårbare og syge flygtninge, bør vi måske gøre det samme i fællesskab. Gøre status og tage stilling – se på, om det var det, vi ville?

Ikke kun som enkeltindivider, men også som samfund har vi en etisk forpligtelse, vi hele tiden bør forholde os til. Knud Ejler Løgstrup skrev præcist og rigtigt allerede i 1970’erne, at »vi skal fantasere os til, hvordan vi ville ønske, der blev handlet imod os«.

FN’s flygtningekonvention er ikke opstået på grund af de rødes pladderhumanistiske påhit, men på baggrund af en historisk nødvendighed.

Vi har nu, som det eneste land, valgt det ansvar fra. Var det virkelig det, vi ville? Ville vi i virkeligheden træde speederen i bund og gå all in på flygtningefjendske påfund på grund af indenrigspolitiske tovtrækkerier og magtkabaler? Er det sådan, vi vil være? Er det virkelig?

Vi oplever en ungdomsgeneration, der reagerer med fortvivlelse og stress på samtidens pres og deres strukturelle magtesløshed. I stedet for at tænke os om, i stedet for at ændre folkeskole-, gymnasie- og fremdriftsreformer sender vi psykologer ind i gymnasierne for at behandle symptomerne.

De unge mennesker skal som individer bære konsekvenserne af et samfund, der er ude af kontrol. Var det det, vi ville? Ville vi presse citronen så meget? Ville vi ofre en ungdomsgeneration? Var det det, vi ville? Min datter på ti år siger, at hun ikke har tid til at være syg, fordi hun skal have en god eksamen i niende klasse. Er det hensigtsmæssigt? Er det sådan, det skal være?

Med fuld smæk hamrer klimabussen – uden chauffør – ud over kanten. Det ses i klimaændringer over hele kloden.

I Danmark er svaret en uambitiøs nedskæring på klimaindsatsen, vi tillader mere gylle, fjerner afgifter, fjerner randzoner og skærer i finansieringen af miljø- og klimaindsatser. Vi fortsætter uforfærdet med sømmet i bund.

Var det det, vi ville?

Eller skal vi som samfund se vores eksistentielle ansvar i øjnene og sige: ’Stop! Vi vil det anderledes’.

Vi ved, der er en bagkant. Var vi nok i verden? Eller blev dette året, hvor vi mistede os selv?

Kære ansvarlige partiledere: Det er jer, vi har valgt, og det var ikke det her, vi ville.

Når den nuværende danske voksenbefolknings dage på jorden rinder ud, må vi se os selv i øjnene efter vores fælles virke på kloden, og så tror jeg, vi vil opdage, at, nej, det var ikke det her, vi ville. Men så er det for sent.

Så lad os gøre noget andet nu!

Vi skriver vores lands historie, mens vi gennemlever en forandringens tid, ligesom alle andre tider før nutiden også var forandringspræget og behæftet med etiske dilemmaer og svære valg.

Hvordan vil historien om Danmark forme sig i disse år? Hvilken nekrolog over vores Danmark vil vi kunne skrive?

Jeg spørger, fordi det er det helt essentielle stykke arvegods, vi smider på bålet i disse år.

Det er de tidligere generationers tilkæmpede værn om vores humanitet, vores nedarvede ønske om at passe på de svage og om at give børn og unge gode vilkår og en god verden at leve i, vi er i færd med at ofre.

Hvilken betydning skal vores fælles ophold på jorden have for nutiden og fremtiden?