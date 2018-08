Radiovært: Kære politiker - Stil op, vær tilgængelig og drop nu den spindoktor

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Journalister arbejder i nedrivningsbranchen, og det er klart, at politikere og andre magthavere synes, at vi er trælse og forfladiger væsentlige debatter. Det gør vi til tider også.

Men løsningen er ikke, at folketingspolitikere, ministre og andre pinger undviger og modarbejder den kritiske journalistik. Det gør de desværre nogle gange, jeg har fundet nogle eksempler frem.

Senest har Dansk Folkeparti købt og betalt et nyhedsmedie af tvivlsom kvalitet ved navn DitOverblik.dk.

Dansk Folkeparti skriver artikler. Det er jo fint nok. Problemet er bare, at chefredaktøren – eller skulle jeg sige partimedarbejderen – påstår at være uafhængig, selv om alle hans udgifter er betalt af Dansk Folkeparti. Det udvander begrebet »uafhængigt medie«, og konsekvensen kan være, at politikerne bliver så glade for at stille op i et ukritisk medie, at de fravælger de kritiske af slagsen.

Lad mig komme med et eksempel. Den magtfulde socialdemokrat Henrik Sass Larsen har lavet sin egen originale regel: Han stiller kun op til interview fire gange om året. Han er så at sige kvartalskilde.

Samtidig har Socialdemokratiet hyret den tidligere journalist Reimer Bo til at optage interviews med Sass, som i opsætning ligner et kritisk hardtalk interview, men som i virkeligheden er mikrofonholderi af værste skuffe. Disse interviews, som ikke er interviews, bliver så lagt på de sociale medier.

Vi er alle syndere

Det er godt, når nyheder bliver bearbejdet af kritiske journalister og vendt og drejet i et redaktionslokale. Journalister er nogle gange uduelige og elendige, men der brænder faktisk en hellig ild i røven på de fleste af os, og vi forsøger at være kritiske og at tilstræbe sandheden. Tro det eller lad være.

Jeg vil i denne forbindelse nævne endnu et eksempel på, at politikerne bliver mere utilgængelige for den kritiske presse: Statsministeren finder det ikke længere belejligt at svare på pressens spørgsmål på et fast ugentligt pressemøde – noget som Anders Fogh Rasmussen indførte, og Helle Thorning-Schmidt afskaffede.

Det er selvfølgelig ikke kun politikerne, som dukker sig. Bare tag Danske Bank, der står og jokker rundt i en af danmarkshistoriens største bankskandaler, hvor man venligt og diskret har assisteret kriminelle østeuropæiske bagmænd med at hvidvaske over 50 milliarder kroner. Det er meget vanskeligt at få et interview med banken, som for det meste takker nej, når man ringer. Igen, det er et frit land, vi lever i, men en så bærende samfundsinstitution har en moralsk forpligtelse til at svare på kritiske spørgsmål fra offentligheden – også selv om banken er et privat firma.

I øvrigt skal man, når man ringer til Danske Bank, igennem en mur af pressefolk. Sådan er det også i den offentlige sektor.

Mængden af spindoktorer, særlige rådgivere og pressemedarbejdere er en anden stor udfordring for kritiske journalister. De dygtigste af dem kan forpurre pressens arbejde. Magthaverne i vores store offentlige sektor er folkevalgte politikere – og det står altså ikke i grundloven, at de skal ansætte en pressemedarbejder en gang om ugen.

Jeg er med på, at det kan være træls, at journalistik altid skal være så satans kritisk. Det gider man da ikke høre på.

Pointen er bare, at journalistikken skal minde os om, at vi alle er syndere, uperfekte skabninger – også statsministre, dronninger og bankdirektører. Så intet menneske stiger op som en profet, der uangribelig og almægtig kan udnytte sin magt.