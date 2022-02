Kendt kok: De brød ud i gråd midt i køkkenet. Så kunne jeg godt se, at jeg var nødt til at lægge kursen om

Vidnesbyrd om elendige arbejdsforhold i restaurationsbranchen har igen rejst spørgsmålet: Bør vi egentlig have dårlig smag i munden over at sætte os på en restaurant? Ibyen ringede til tre restauratører for at høre, om de selv synes, de har et problem.