Ramt af livet: »Mit værelse lignede den faste udstilling på Nationalmuseet«

Serie: Ramt af livet Nedtrykt, ensom, angst, stresset Hver 10. dansker har ifølge Sundhedsstyrelsen lige nu svært ved at overkomme en almindelig hverdag med arbejde, husholdning og sociale relationer. Og det er blot et øjebliksbillede. I løbet af livet kæntrer de fleste af os mentalt i korte eller lange perioder. I en ny serie undersøger Politiken, hvordan vi lever med det, der rammer os. Og hvordan vi kommer videre. Følg med på www.politiken.dk/ramtaflivet eller på vores facebookgruppe.

Jeg udfører en serie ritualer, hver gang jeg forlader min lejlighed. Udefra set virker det vanvittigt, men det giver mig ro i hjernen. Engang var jeg flov og skjulte, hvordan jeg er, men det har jeg sluppet efter mange års kamp. Nu er jeg en åben bog.

Jeg skal sige ordet ’lukket’, mens jeg gennemgår min bolig inden afgang. Ingen siger, at jeg skal gøre det, men jeg har bedst sådan. Det er helt spirituelt. Alt er snorlige. Jeg sørger for, at lagen, pude og dyne ligger på en bestemt måde, stiller mig for enden af sengen og siger »lukket«. Jeg trækker ledninger ud af stikkontakter og siger »lukket«. På badeværelset lukker jeg for vandet og slår toiletbrættet ned, »lukket«. Jeg sikrer mig, at alle vinduer er sat på hasp, så ingen kan bryde ind i min stuelejlighed, »lukket«. Jeg tjekker, at kogepladerne er slukket, og siger »lukket«. Det hele tager nogle minutter.

Tidligere skulle ledninger, ur og stol være placeret på en bestemt måde. Min lommeregner lå altid på hjørnet af bordet med en fast afstand til begge bordkanter. Døren til mit værelse skulle være åben i samme vinkel. Jeg kunne flippe ud, hvis min mor havde lukket døren helt i. Mit værelse lignede den faste udstilling på Nationalmuseet. Kom du på besøg hver dag i et halvt år, ville du ikke kunne se ændringer. Jeg har lært, at meget af det er ligegyldigt. Det har ingen funktion. Men det har de andre ting, jeg stadig gør. De er egentlig ganske fornuftige for at sikre sig mod indbrud, brand og vandskader, men mere end det. Mine ritualer og mit ord, ’lukket’, hjælper mig konkret med at få lukket de kamre ned i hjernen, der ellers ville være fyldt med tanker om, om jeg eksempelvis fik lukket døren til køleskabet.

Jeg låser døren og trykker dørhåndtaget ned tre gange for at være sikker på, at den er låst. Til slut slipper jeg håndtaget roligt, uden at det bevæger sig, mens jeg slipper det. Gør jeg det ikke korrekt, starter jeg forfra. Derefter kan jeg slippe mit hjem og cykle af sted på arbejde. Så har jeg ro på. Det er en omstændelig proces, men hver for sig er tingene fornuftige, og det hviler jeg i.

Som barn spillede jeg tennis, og på den hvide bænk ved banen skulle mine ting altid ligge på en bestemt måde i et kvadrat med håndklæde, dunk, bananer, energibarer og ekstra ketsjergreb. Hver ting havde sin faste plads.

Jeg har været sådan, så længe jeg kan huske. Som barn spillede jeg tennis, og på den hvide bænk ved banen skulle mine ting altid ligge på en bestemt måde i et kvadrat med håndklæde, dunk, bananer, energibarer og ekstra ketsjergreb. Hver ting havde sin faste plads. Det gjorde, at jeg kunne slappe af på banen, hvor mine ekstra bolde lå bag mig i en bestemt formation. Jeg fik voldsomme raseriudbrud, når jeg ikke levede op til mine egne forventninger. Jeg råbte op og smadrede ketsjere, når jeg lavede mange uprovokerede fejl. Jeg kunne blive rasende, hvis jeg følte, at min far eller andre forældre kiggede skævt til mig, mens jeg spillede. Mine forældre fik mistanke om, at min psyke ikke var som andres. Det skal siges, at jeg tre måneder gammel blev adopteret fra Sydkorea, så jeg kender ikke mit biologiske ophav. Jeg ved ikke, om der er noget genetisk i det.

Sad på en stol midt i klasseværelset

Jeg havde svært ved at holde koncentrationen i skolen, fordi jeg altid havde antennerne ude og blandede mig i alt. Jeg ville have kontrol over alt, selv om det er umuligt. Hvis en elev tabte et viskelæder i det andet hjørne af lokalet, skulle jeg vide, hvad der skete. Jeg arbejdede med fremtidsscenarier. Hvis en ven talte om sin sommerferie, blev min hjerne fyldt op af tanker om, hvad jeg selv kunne fortælle for at komme ind i samtalen. På et tidspunkt placerede min lærer mig på en stol i midten af lokalet for at afskærme mig fra de andre. Så jeg ikke kunne forstyrre. Det gjorde mig endnu mere ukoncentreret, for det betød blot, at jeg strakte mine antenner en meter længere ud. Det var stressende at have det sådan. Jeg tror, at man kan se min hjerne som et glas vand, der blev fyldt mere og mere i, indtil det løb over, og jeg blev rasende. Jeg kunne ikke sortere indtryk i vigtigt og ligegyldigt, så der blev bare fyldt på harddisken, til den var helt fuld og brød ned.

Theodor Min Ho Gjerding Alder: 25 år Uddannelse: Studerer til finansbachelor på Cph Business (Copenhagen Business Academy) Studiejob: Kundekonsulent på Politiken Bopæl: Lejlighed på Amager Civilstand: Single, har ingen børn

Som teenager var jeg til en stribe test i psykiatrien på Augustenborg. Det var min mors idé. Jeg var flyttet til Sønderjylland med min bror og mor, efter at mine forældre var blevet skilt. Jeg fik konstateret en form for adhd og nogle tvangstanker og begyndte at tage Ritalin. Der var mange fordomme om Augustenborg. Det er et gammelt slot, der godt kan ligne noget fra en gyserfilm, hvor folk indenfor render rundt i spændetrøjer, mens det lyner og tordner udenfor. Man snakkede om, at der foregik en masse ubehagelige ting bag murene. Jeg sagde ikke selv fra i de samtaler, men kørte bare med på dem. Nu var jeg der selv og fortalte ikke nogen om det, fordi jeg var bange for, at de ville tænke, at jeg var ham den skingrende vanvittige tosse ovre fra København.

Medicinen gjorde mig tom indeni, men gav samtidig noget ro, selv om det var skamfuldt for mig at tage pillerne. Jeg skjulte det. I skolen listede jeg ud på toilettet og slugte min pille, uden at nogen så det. Jeg ville ikke kendes som ham, der tager piller. Men det ændrede sig efter en skole-hjem-samtale i 8. klasse, hvor læreren sagde, at jeg var blevet en helt anden Theodor. Min mor sagde, at jeg havde mere overskud i det daglige, og det betød, at jeg begyndte at være mere åben omkring det og fortælle, at jeg er nødt til at tage pillerne for at have lige så meget overskud som jer andre. Jeg mødte ingen fordømmelse. Ingen kaldte mig taber eller tosse.

Ville jeg overhovedet dø, når jeg ramte asfalten? Måske ville jeg kun brække benene eller blive hjerneskadet. Jeg var så langt ude, at jeg ville kontrollere selve døden.

I gymnasiet skete der nogle ting, som satte min harddisk under konstant pres. Der var nogle, som ikke behandlede min mor godt, hun fik en depression, min moster døde af kræft, og jeg var i tvivl om, om min daværende kæreste ville være sammen med mig. Jeg droppede medicinen, fordi jeg følte, at når jeg kunne klare død og depression omkring mig, så havde jeg da ikke brug for pillerne. Det førte til, at mine karakterer droppede, og jeg fik tårnhøjt fravær. Jeg lå bare og sov derhjemme. Jeg mistede det overskud i hjernen, som Ritalin havde givet mig, og en dag tog jeg 10-12 piller på en gang, fordi jeg ville have det dårligt, så andre fik det dårligt. Måske manglede jeg opmærksomhed. Jeg fik hjertebanken og koldsved, men ikke noget alvorligt. Efter en god snak med psykiater, lærer og skoleledelse begyndte jeg at tage medicin igen og klarede min studentereksamen.

Værelset blev strippet for alt

Da vi flyttede tilbage til København, følte jeg, at alt det, jeg havde bygget op i Jylland, blev taget fra mig. Det gik i stykker med min kæreste, og det var dråben, der fik bægeret til at flyde over. Vi rejste 4 timer i tog for at besøge hinanden, og det gik ikke. Jeg brændte fuldstændig sammen og gik rundt ude i Nordhavn og ledte efter steder, hvor jeg kunne tage mit eget liv. I stedet satte jeg mig i vinduet på mit værelse og tænkte på at springe. Det eneste, som forhindrede mig i at gøre det, var, at jeg ikke var sikker på, om et hop fra 3. sal var langt nok. Ville jeg overhovedet dø, når jeg ramte asfalten? Måske ville jeg kun brække benene eller blive hjerneskadet. Jeg var så langt ude, at jeg ville kontrollere selve døden. Mit behov for kontrol afholdt mig fra at forsøge at begå selvmord. Jeg kom en tur på den psykiatriske skadestue og blev indlagt et døgn. Det var chokerende for mig, at jeg nu var et sted, hvor folk virkelig var syge. Mit værelse blev strippet for alt, der kunne bruges til selvmord. Snørebånd, oplader og posen i skraldespanden. Jeg var rystet.

Foto: Andreas Haubjerg Mens andre bare går ud ad døren og låser den, når de forlader deres hjem, udfører Theodor Min Ho Gjerding før afgang en række ritualer, der giver mening for ham.

Jeg fik stor hjælp af en socialrådgiver, som jeg i løbet af et år fik talt hele mit liv igennem med. Det gik blandt andet op for mig, at jeg havde været et mellemled i mine forældres skilsmisse, hvor jeg forsøgte at kontrollere alt og være den voksne, selv om jeg var et barn. Jeg havde aldrig før været åben om det. Hun hjalp mig til at løsrive mig fra at tjekke, om alle mine ting lå lige. Hvad sker der, hvis ting ligger skævt, spurgte hun. Det var ikke så nemt at svare på. Hun var lidt hård, men det var godt. Jeg lærte at acceptere, at det er ligegyldigt, om computeretuiet ligger lige, men at det er okay at vide, hvor mine nøgler og jakke hænger.

Jeg havde fået et job som kundekonsulent og var åben over for kollegerne om mine problemer. Ingen fordømte mig. Hvorfor har du ikke sagt noget, sagde de. Jeg blev bedre til at leve med, at jeg ikke skal have styr på alt, og jeg opfattede mine omgivelser som en hjælp og ikke som en byrde, jeg skulle kontrollere. Det var en enorm lettelse. Jeg har haft et enkelt tilbagefald, hvor jeg blev uvenner med en veninde til en julefrokost og tog en tur på akutten, fordi alt væltede sammen i mit hoved. Min socialrådgiver hjalp mig til at få en app på telefonen, der fortæller mig, hvad jeg skal gøre i konkrete situationer. For eksempel skal jeg ringe til min mor, når jeg bliver ked af det. Inden det løber af sporet. Jeg har gået fast til samtaler hos en psykiater indtil for et halvt år siden og tager stadig Ritalin.

Jeg er i gang med en uddannelse til finansbachelor, men det er gået op for mig, at jeg ikke skal ind i den branche. Jeg synes, politik er mere spændende, og vil godt lære noget om kommunikation. Jeg laver frivilligt arbejde i Sind Ungdom og vil prøve at hjælpe folk med at klare livets udfordringer.

I mange år var jeg lukket over for andre. Jeg skammede mig og var flov over mine problemer og måde at tænke og leve på. Alle mine systemer. Det har hjulpet mig afsindigt at være åben. Folk vil godt hjælpe og tale. Jeg tror, at havde jeg tidligt fortalt om mig selv og mærket, at det var okay at have det skidt og have adhd, så var jeg ikke kommet så langt ud med overdosis og ønsker om at tage mit eget liv. Ingen skal gå rundt alene med deres tanker. Det har jeg lært. Jeg ville ønske, at folk var mere åbne over for hinanden, for det er den eneste vej. Men man er selv nødt til at tage teten.

