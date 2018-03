Ramt af livet: »En god fysioterapeut sagde senere, at det var imponerende, at det tog mig så lang tid at kollapse«

Fortalt til Lars Igum Rasmussen

Serie: Ramt af livet Nedtrykt, ensom, angst, stresset Hver 10. dansker har ifølge Sundhedsstyrelsen lige nu svært ved at overkomme en almindelig hverdag med arbejde, husholdning og sociale relationer. Og det er blot et øjebliksbillede. I løbet af livet kæntrer de fleste af os mentalt i korte eller lange perioder. I en ny serie undersøger Politiken, hvordan vi lever med det, der rammer os. Og hvordan vi kommer videre. Følg med på www.politiken.dk/ramtaflivet eller på vores facebookgruppe.

16. november 2000 var jeg 29 år og ved at være færdig på Biblioteksskolen i Aalborg, men boede i Løgstør. Jeg tjente lidt til SU’en ved at arbejde på Q8-tankstationen i Bredgade, sådan en gennemkørselsvej.

»Så gerne«, sagde jeg altid med et smil. Det lå jo i jobbet, men han må nok have tænkt, at jeg var venligere, end jeg var. I hvert fald misforstod han min kundeservice totalt.

K. 21.55 kom en gruppe unge ind og shoppede rundt. De kunne ikke blive færdige. Cigaretmanden kom altid og købte 10 Prince om eftermiddagen. Men ikke denne dag. Han kom om aftenen, lånte toilettet, gik lidt rundt og gik igen, uden at jeg opdagede det.

Jeg fik lukket tanken og tog en tom papkasse med, da jeg snart skulle flytte til Viborg med min kæreste. Jeg gik ned ad Limfjordsvej, der altid er øde, og så en bil holde parkeret. Da jeg gik forbi, kom cigaretmanden frem fra bagenden af bilen, hvor bagagerummet stod åbent og sagde: »Vi to skal ud at køre en tur«, mens han hårdt tog fat i mig. Jeg tror, bilen var grøn.

Nu skal jeg dø, tænkte jeg. Jeg nåede at tænke forbavsende mange og knap så rare ting. Men fandeme nej, jeg begyndte at sparke, kradse ham i ansigtet og slå. Jeg råbte og skreg. Jeg kan ikke helt huske forløbet, men jeg tænkte bare, at han aldrig skulle få lov at voldtage mig. Han var meget større, i 30’erne, og forsøgte at trække mig hen mod bagagerummet. Jeg er 160 cm og var dengang et lille, spinkelt nips, der kunne passes ind i de fleste bagagerum – det var jo før minibilerne.

En hvid bil kom kørende, mens vi kæmpede, så han slap mig, lukkede bagagerummet og skyndte sig at køre væk. Jeg tog hans nummerplade: TV 34 948. Det nummer glemmer jeg aldrig.

Jeg var panisk, alene og løb over til en parkeringsplads og samlede sten op, så jeg havde noget at forsvare mig med, hvis han kom igen.

Jeg løb hen til det nærmeste hus, hamrede på døren, ingen åbnede, så jeg endte med at løbe hjem og ringede til politiet og min chef. Jeg var alene hjemme, for min kæreste var i USA. Jeg lå på køkkengulvet i chok, da min chef kom som den første. Hun satte sig på hug, lagde armene omkring mig og sagde: »Det skal nok gå« – nu bliver jeg helt berørt – men det var vigtigt, at hun holdt om mig.

Politiet tog mig på stationen og videre til Aalborg Sygehus, hvor embedslægen undersøgte mig for dna-spor. Da han undersøgte mine negle og skrabede store mængder hud ud, sagde han, at jeg havde gjort det godt.

Tiden efter er uklar, men jeg fik psykologhjælp.

Efter et par dage tog jeg på arbejde igen, man skal jo op på hesten. Jeg havde det ad helvede til og fik beroligende medicin, kunne ikke sove og var konstant bange. Men jeg tænkte, at der her skal du bare. Du må ikke gemme dig hjemme. Du skal tilbage.

En betjent tilbød at komme og sidde i baglokalet i sin fritid på den første arbejdsdag. Det var utrolig fint gjort.

Jeg havde intet forkert gjort. Intet. Jeg var bare en ung kvinde på vej hjem fra arbejde. Jeg fik løn for at være flink over for kunderne, men det var ikke min skyld eller fejl. Det var ham, der gjorde noget morderligt forkert. Derfor ville jeg tilbage på arbejdet.

Det viste sig efterfølgende, at cigaretmanden tidligere havde siddet inde for voldtægtsforsøg.

En af de første dage, jeg var tilbage på arbejdet, fortalte en kunde, at han vidste, hvor manden boede, og om han skulle tage over og ’snakke’ med ham. Og det er nok ikke den slags snak, der foregår med munden. Nej, svarede jeg. Det skal retssystemet. Cigaretmanden blev også siden fanget og idømt 60 dages fængsel for forsøg på frihedsberøvelse og ufrivillig tvang. Man kan jo ikke dømmes på hensigten alene. Tænk, hvor forfærdeligt dumt det var, det, han havde gjort. Han havde også et barn i en af byens børnehaver.

Helle Thestrup Alder: 46 år Beskæftigelse: Bibliotekar på Viborg Bibliotekerne Bopæl: Løgstør Civilstand: Single, mor til datter på fem

Mine forældre, der var skilt, havde lidt svært ved at håndtere episoden, så vi talte ikke meget om det. Jeg fik det jo også ret hurtigt tilsyneladende godt igen og virkede nogenlunde o.k., men det blev ikke ved.

Da min kæreste kom hjem fra USA, var hans holdning, at der jo ikke var sket noget, at jeg var sluppet med forskrækkelsen. Derfor behøvede vi ikke at tale mere om det.

Jeg udviklede kort efter angst, var bange for at gå ud i mørke – og har det stadig lidt svært med mørke. Jeg ville gerne håndtere angsten, udfordre den, så jeg aftalte med min daværende kæreste, at han ville stå i vinduet og holde øje med mig, mens jeg i mørket gik ned med skrald. Da jeg med rystende ben kom op til lejligheden igen, havde han låst døren og stod derinde og grinede, mens jeg hamrede på døren. Han mente, at han hjalp mig, men sådan opfattede jeg det ikke. Sjovt nok levede vi ikke lykkeligt til vores dages ende.

Stresstærsklen var forandret

I månederne efter røg mine skuldre mere og mere op til ørerne, jeg sov enormt dårligt, havde mareridt, blev bange, når folk kom bagfra og talte til mig.

Jeg skulle til at skrive hovedopgave, da det skete, men havde svært ved at være i klassen, ved at koncentrere mig, ved at holde fokus og kontakt til mig selv. Jeg ville droppe opgaven, men min vejleder overtalte mig til at blive færdig, så jeg jappede opgaven igennem og fik 10 for det skrammel. Men jeg er glad for, hun gav mig sparket. Ellers var jeg nok gået i stå.

Kort efter fik jeg et vikariat på Viborg Bibliotek, hvor jeg stadig er her 117 år og en madkasse senere. Så den del er gået godt.

Jeg havde det godt, synes jeg selv, selv om jeg fik mere og mere ondt i ryggen og i siden og sov dårligt. Et lille år efter voldtægtsforsøget fik jeg en samtale med en psykiater, og efter 15 minutter, hvor han pillede mig fra hinanden, måtte jeg erkende, at jeg havde det skidt. Han gav mig diagnosen posttraumatisk stresssyndrom, ptsd.

Min stresstærskel var forandret. Det kom til udtryk ved smerter de steder på kroppen, hvor cigaretmanden havde rørt mig. Psykiateren sendte mig til en god specialfysioterapeut, der arbejdede med traumer som mit, så jeg fik genskabt noget kontakt til min krop.

Og så jeg fik masser af medicin – nok til at bedøve en mellemstor flodhest. Det hjalp ikke meget, og jeg følte, at jeg sad i en ballon og kiggede på verden uden at være del af den. Det var ikke rart, men måske nødvendigt.

Foto: Claus Bjørn Clausen Der skulle gå syv år fra voldtægtsforsøget på tanken, til Helle Thestrups krop kollapsede. Masser af tung medicin havde ikke hjulpet, og en indlæggelse var uundgåelig.

Som årene gik, fik jeg mere og mere medicin, fordi mine fysiske og psykiske symptomer tog til. Jeg fik smerter i siden som gallesten, der kom i anfald. Jeg blev undersøgt på kryds og tværs og fik morfin i rå mængder, medicin til at sove på, men intet hjalp rigtig.

Jeg fik det bare værre, og til sidst gav min krop op. Jeg blev indlagt og følte, at jeg var ved at falde fra hinanden. Det var syv år efter overfaldet, og en god fysioterapeut sagde senere, at det var imponerende, at det tog mig så lang tid at kollapse. Jeg havde holdt sammen på mig selv, indtil jeg ikke kunne mere.

Jeg blev sygemeldt med stress og henvist via en kommunal sagsbehandler til en psykiater med speciale i ptsd, der kunne noget særlig hypnoseterapi, så jeg kunne bearbejde hændelsen. Det hjalp noget. Men jeg var faktisk sygemeldt i godt et år.

Jeg flyttede tilbage til Løgstør. Det var skønt at komme tilbage til fjorden. Her kunne jeg gå ture i naturen, nyde lyset og luften uden konstant at være omgivet af mennesker.

»fandeme nej«

En dag sagde jeg »fandeme nej« til lægen og stoppede med min skål piller til morgenmad. Jeg bestemte mig for selv at tage ansvar for, hvad der skulle ske. Jeg ville ikke mere overlade det til andre. Jeg begyndte om læse om, hvad fornuftig kost gør for én, meldte mig ind i et fitnesscenter og trænede meget. Tog en instruktøruddannelse. Det var rart, når jeg underviste, at jeg var den seje instruktør – ’Lille B.S.’, som de kaldte mig – og ikke hende, der var blevet syg af et voldtægtsforsøg. Fællesskabet var også befriende.

Jeg løb et halvmaraton for at vise, at man kan sgu godt, hvis man vil. Jeg indså, at det var vigtigt selv at tage styring i sin tilværelse. Jeg besluttede, at det var mit liv og mit ansvar, hvis jeg skulle have det godt igen. Det virkede for mig, og mit motto er: ’Giving up is not an option’.

Det tog tid at få den styrke, og jeg skulle åbenbart helt ned først. Langsomt fik jeg det bedre. Der var medicinen, min kostomlægning, at jeg flyttede til roligere omgivelser og andet, men styrken skulle jeg finde frem i mig selv. Den kom ikke udefra eller fra andre, men fra mig.

Jeg lever i dag alene, men er mor til en pige på snart seks år, og det er den største lykke nogensinde. Jordemoderen spurgte, om min ptsd ville påvirke mig som mor. Nej, sagde jeg. Det vil min birkepollenallergi, for den kan jeg jo give videre.

Jeg vågnede i morges, og min datter kom ind og puttede. Det er så tæt på fuldkommen lykke, man kan komme. I hvert fald for mig.

Havde jeg ikke haft oplevelsen, havde mit liv sikkert set anderledes ud, men ved du hvad, det kan jeg ikke bruge til noget. Vi er lige her og nu. Jeg har fået et lorteudgangspunkt på nogle måder. Selv om man kan være uheldig og gå på den forkerte vej en aften og møde en dum stodder, der mente, at jeg skulle i hans bagagerum, kan jeg godt i ny og næ tænke, at mit liv er fantastisk.

Man hører tit om folk, der har været udsat for grumme ting, at de giver op. Det er trist, for før eller senere er livet jo alligevel slut, modsat i sendefladen på tv er der ingen genudsendelser, så hvorfor give op? Mit liv sluttede jo heldigvis ikke 16. november 2000 klokken 22.17«.