Ramt af livet: »Det var mere attraktivt for mig at gå til en begravelse end at gå på arbejde«

Serie: Ramt af livet Nedtrykt, ensom, angst, stresset Hver 10. dansker har ifølge Sundhedsstyrelsen lige nu svært ved at overkomme en almindelig hverdag med arbejde, husholdning og sociale relationer. Og det er blot et øjebliksbillede. I løbet af livet kæntrer de fleste af os mentalt i korte eller lange perioder. I en ny serie undersøger Politiken, hvordan vi lever med det, der rammer os. Og hvordan vi kommer videre. Følg med på www.politiken.dk/ramtaflivet eller på vores facebookgruppe.

Min søn har kun én barndom, og den er lige nu. Jeg vil ikke bruge dyrebar tid på at jagte cheftitler og prestige på andres præmisser. Men jeg skulle igennem et voldsomt stresskollaps for at nå til den erkendelse.

Jeg er uddannet civilingeniør og arbejdede for Novo Nordisk i knap 10 år. Jeg begyndte i deres talentprogram og arbejdede i Danmark og udlandet som projektleder, hvor jeg blandt meget andet havde ansvar for at oplære 200 medarbejdere og var med til at åbne nye fabrikker i Kina. Nogle uger var almindelige, med 40-50 arbejdstimer, men i travle perioder var arbejdstiden 70-80 timer. Det var ikke altid frivilligt at arbejde så meget, men der opstod kriser i produktionen af medicin, og så løb alle hurtigere. En maskine kan gå ned, en medarbejder kan få nyt job. Jeg oplevede ofte, at jeg havde mere end ét job. Det var travlt, men spændende. Jeg har altid været loyal og pligtopfyldende, så som regel sagde jeg ja til de ekstra timer og udfordringer. Måske var jeg ikke god nok til at sige nej. Men omvendt kunne jeg se, at det var vigtigt at lægge de nødvendige timer. Jeg syntes jo heller ikke, at de små børn i Algeriet skulle løbe tør for et livsreddende produkt, hvor der ikke er noget alternativ. Jeg havde et ansvar for dem, som sad ude i enden af kæden og modtog vores medicin. I værste fald kan folk dø, hvis lageret løber tør, eller hasteordren ikke kommer ud ad døren.

Det lykkedes os ikke at blive en familie

Jeg boede sammen med min daværende kæreste, som arbejdede samme sted. Jeg sad som leder i en afdeling, da jeg blev gravid, og det var egentlig ikke noget problem, selv om jeg godt kunne føle, at jeg blev kørt lidt ud på et sidespor, da jeg annoncerede, at jeg skulle være mor. De havde mest fokus på at finde en, som kunne overtage mine opgaver. Jeg blev så lykkelig, da jeg i 2012 fik min søn, selv om jeg forinden var totalt nervøs over opgaven. Jeg er sådan en type, der læser sig til alting, og troede, at jeg ville have en akademisk tilgang til moderskabet. Men sådan blev det slet ikke. Jeg kunne mærke, at jeg stod i noget, som naturen har håndteret i millioner af år. Alt gav pludselig mening, da jeg så ham første gang.

Pernille Nyvang Jørgensen fik et keyboard, da hun var sygemeldt med stress. Det gav hende ro og fokus at sidde og spille. Et-hjulet cykel kørte hun også på. Foto: Jacob Ehrbahn

Efter 8 måneders barsel vendte jeg tilbage til en spændende ny stilling i en ny afdeling med et større team under mig til en højere løn. Før var jeg chef for den kemiske support, nu fik jeg ansvaret for både den kemiske og den mekaniske support. Jeg og mit team var en slags brandslukkere, der for eksempel håndterede nedbrud i produktionen. Det var en lille afdeling med et bredt fagområde, som jeg følte, at det var svært at få til at lykkes. Samtidig med at jeg skulle finde mig til rette i stillingen, havde jeg en meget dejlig søn, der aldrig sov – han var 2 år, før jeg første gang sov 1½ time i træk. Min kæreste havde 4 måneders barsel og kørte ham ind i privat dagpleje. Jeg var voldsomt hårdt spændt for med job og et barn, der ikke sov. Mit parforhold fungerede ikke, og da min søn var 14 måneder, flyttede hans far ud. Det lykkedes os ikke at blive en familie. Ingen får børn, uden at der er udfordringer, men vi formåede ikke at komme igennem de udfordringer sammen. Vi var ikke i stand til at aflaste hinanden og brød op.

Pernille Nyvang Jørgensen Alder: 35 år Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet i 2006. Beskæftigelse: Foredragsholder og selvstændig med Projektlederen.com. Bopæl: Lejlighed på Østerbro i København. Civilstand: Bor alene med sin søn, Arthur på 5 år. Har en kæreste.

Tidligere havde jeg håndteret travlhed ved blot at lægge de ekstra timer og arbejde mere end fuld tid, men den mulighed havde jeg ikke, når jeg skulle hjem og hente min søn om eftermiddagen og være en nærværende mor. Jeg ved godt, at mange arbejder om aftenen, når børnene er lagt, men det kræver jo, at børnene sover, og min søn sov ofte først klokken halv ti. Da var jeg grydeklar.

Min søn vil altid være min førsteprioritet

Jeg kan godt blive rystet, når jeg tænker tilbage på den tid. Jeg passer bedre på mig selv i dag og prioriterer min søvn enormt højt. Jeg slukker computeren klokken 15, og der skal edderbankeme noget vigtigt til at få mig til at tænde den igen. Jeg ved godt, at jeg dermed risikerer at miste kunder i min lille virksomhed, men det er bare sådan, at jeg i min biks ikke kan have kunder, der forventer, at jeg svarer på mails døgnet rundt. Så må de finde en anden, siger jeg. Min søn vil altid være min førsteprioritet. Han valgte ikke at blive født. Det var vores beslutning at få et barn. Så kan det godt være, at livet ikke flasker sig som håbet, men det er aldrig til debat for mig, at Arthurs trivsel står over alt andet. Det første succeskriterium for alle beslutninger, jeg træffer, er, at han har det godt. Nummer 2 er, at jeg selv har det godt.

I forbindelse med bruddet flyttede min eks til London efter et job, så vi besluttede at sælge lejligheden. Jeg havde alt for mange jern i ilden. Jeg var enlig mor til en dreng, der savnede sin far. Jeg skulle hente og bringe, passe et krævende lederjob og samtidig holde styr på aftaler med ejendomsmægler om salget og finde ny bolig. Det begyndte at gå galt for mig, et par måneder efter at min eks var flyttet ud.

Pernille Nyvang Jørgensen var projektleder i Novo Nordisk med mange bolde i luften. Samtidig skulle hun håndtere et brud med sin daværende kæreste og passe på sin søn. En dag blev det for meget. Foto: Jacob Ehrbahn

Det kom som hjertebanken, angst og nervøsitet. Det var kun, når jeg lagde hovedet på puden, at der var plads til at bearbejde sorgen over bruddet, reflektere over problemer på jobbet og fokusere på, hvordan jeg skulle få min søn til at trives igen. Jeg havde svært ved at sove og mærkede, at tankerne myldrede rundt i hovedet på mig og hoppede fra noget helt konkret om defekt udstyr på arbejdet og en truende deadline til eksistentielle tanker om, hvordan mit liv skulle være. Jeg havde så lidt plads til de tanker og havde for eksempel aldrig tid til blot at sidde og drikke en kop te med en veninde og tale.

Min plan havde været at få et barn til og have en kernefamilie, og jeg følte det som et nederlag, at det ikke lykkedes. Konkret havde jeg mistet min kæreste og sparringspartner gennem 13 år, men samtidig mistede jeg min identitet som god kæreste og god mor. Jeg havde sådan ønsket for min søn, at han skulle vokse op i en kernefamilie, og selv om han har et dejligt liv i dag, vil jeg altid fortryde, at han som barn skal savne enten sin mor eller far hele tiden. Han var 15 måneder, og jeg lå med hovedet på puden og følte, at jeg havde fejlet i livet. Det var et uløseligt problem, fordi hans forældre boede to steder. Det skulle jeg lære at leve med. Selv har jeg haft en god og tryg opvækst i en kernefamilie og har fået en fin uddannelse og et godt job. Det var første gang i mit liv, at jeg stødte ind i et problem, jeg ikke kunne løse. Det er privilegeret at være 31 år, før man oplever det første gang, men det blev eksistentielt definerende for, hvem jeg er i dag. Nogle gange ændres rammevilkårene i ens liv, og så må man lære at leve med det i stedet for at tro, at man skal løse alt. Det er måske ikke fair, og man har ikke nødvendigvis gjort sig fortjent til sin skæbne, men der skete noget lort for en. Jeg lærte at bide tænderne sammen og gå igennem det.

Sad til et møde og mistede hørelsen

Det lykkedes mig ikke at få en deltidssygemelding fra mit job, og jeg kan godt se, at jeg burde have stampet mere i gulvet for at få den. Det havde mit nutidsjeg gjort. I stedet forsøgte jeg at arbejde mig ud af problemerne, som dog kun blev værre. Det eskalerede over nogle måneder. Symptomerne var ikke længere kun angst, hjertebanken og tankemylder, men viste sig også i form af, at jeg midlertidigt mistede basale fysiske funktioner.

Det var, som om jeg så en tegnefilm uden lyd på. Pernille, jeg har brug for et svar, hørte jeg så. Men hvad har du brug for svar på? Jeg kunne jo ikke så godt sidde og sige, at jeg lige havde mistet hørelsen

Jeg husker især to episoder. Til et møde, jeg slet ikke kunne overskue, mistede jeg pludselig hørelsen. Over for mig sad en kollega og talte til mig, men jeg hørte intet. Det var, som om jeg så en tegnefilm uden lyd på. Pernille, jeg har brug for et svar, hørte jeg så. Men hvad har du brug for svar på? Jeg kunne jo ikke så godt sidde og sige, at jeg lige havde mistet hørelsen. En anden gang sad jeg med en medarbejder i et mødelokale på 5. sal. Jeg skulle se hendes præsentation, men mistede pludselig synet og anede ikke, hvad hun viste mig. Jeg måtte bare væk med det samme og vendte mig mod vinduet. Jeg husker, at jeg tænkte, om jeg kunne overleve, hvis jeg rejste mig og hoppede ud ad vinduet. Kunne jeg så blot gå videre nede på gaden? Så desperat var jeg altså for at komme væk.

Midt i det hele døde min farfar, som stod mig meget nær. Til begravelsen skulle jeg have mit lille barn med, jeg skulle fortælle den store familie om bruddet med Arthurs far, og jeg skulle bære kisten. Men om morgenen stod jeg og tænkte, at i det mindste skulle jeg da ikke på arbejde. Det var mere attraktivt for mig at gå til en begravelse end at gå på arbejde, og det fik mig til at konkludere, at nu går det ikke mere.

Dagen efter gik jeg til hr-afdelingen, meldte mig syg og gik hjem uden at sige farvel til nogen. Jeg magtede intet og skulle bare hjem i sofaen og græde. Det var svært, ikke mindst fordi det ikke var en beslutning, jeg aktivt traf. Jeg blev ved med at arbejde, til jeg slet ikke kunne mere og midlertidigt mistede mine sanser. Så langt ud kom jeg. Set i bagklogskabens klare lys skulle jeg tidligere havde stået fast på at arbejde mindre. Det havde været bedre for både mig og min arbejdsgiver. Selv om man står i nogle svære omstændigheder, er der altid et valg. Det kan godt være, at valget står mellem to dårlige udveje, men der er altid et valg. Man har ansvaret for at bestemme, hvad man vil være med til. Jeg plagede længe mig selv med, at jeg ikke tidligere stod fast på, at jeg skulle arbejde mindre. Men jo længere på afstand hændelsen er kommet, jo bedre har jeg forstået, at man ikke kan forvente, at andre ser ens problemer. Man er nødt til selv at sige til og fra.

Gennem mange år havde jeg drømt om at have et klaver i mit hjem, og jeg skaffede mig verdens mindste keyboard, hvor jeg i timevis sad med fuldt fokus på noder og akkorder

Den første tid efter sygemeldingen sad jeg blot og kiggede ind i en hvid væg og talte med min psykolog, der rådede mig til at nå et eneste mål hver dag, inden Arthur kom hjem fra dagpleje. At rejse mig fra sofaen og få frokost. Selv om det var et beskedent mål, lykkedes det mig kun omkring hver anden dag. Når min søn kom hjem, brugte jeg alle mine ressourcer på at gøre hans hverdag så god som muligt.

Gennem mange år havde jeg drømt om at have et klaver i mit hjem, og jeg skaffede mig verdens mindste keyboard, hvor jeg i timevis sad med fuldt fokus på noder og akkorder. Det gjorde, at tankerne myldrede mindre og mindre. Musikken blev en stor ting for mig. Langsomt fik jeg ro i hovedet, og tankerne om mit nye jeg faldt på plads.

Rundrejse i Japan var den bedste beslutning

Efter et halvt år var flytningen overstået, og min søn var begyndt i vuggestue. Jeg begyndte så småt at arbejde igen, og det gik fornuftigt på hjemmefronten. Jeg blev stærkere og stærkere og havde tid til at få ro på tankerne. Min psykolog hjalp mig helt enormt og lærte mig at tage et ansvar for at sige ja og nej i alle sammenhænge. Jeg har hele mit liv ubevidst bygget en stor del af min identitet på at være sådan en, der hjælper andre mennesker. Derfor var der et tab af identitet i at lære at sige fra. Men jeg var nødt til hver gang at spørge mig selv, om jeg magter det? Skal jeg stille op til forældrerådet i børnehaven? Skal jeg hjælpe en ven med at flytte? Skal jeg stå for fællesgaven til mine forældre? I perioder følte jeg, at jeg ikke løftede min del af den sociale kontrakt mellem mennesker, fordi jeg var så vant til at give. Samtidig fik mit arbejde refusion af sygedagpenge, og jeg følte, at jeg nassede på staten. Jeg ved stadig ikke, om jeg helt kom overens med det, men jeg blev nødt til at acceptere, at sådan var mine omstændigheder. Jeg ved i hvert fald, at skal jeg hele tiden hjælpe alle mulige andre med alt muligt arbitrært, så har jeg ikke tid til min søn. Desuden risikerer jeg at blive syg igen, og det vil jeg ikke. Jeg er klar til at droppe alt, hvis jeg mærker stressen komme snigende igen. Jeg vil hellere tage et lavtlønnet arbejde end risikere at blive syg.

Jeg vendte tilbage på fuld tid i 2016 knap 2 år efter min sygemelding. Det var kort før mit 10-års jubilæum, og jeg havde allerede lagt champagnen på køl, men min gamle stilling var blevet besat. Jeg blev tilbudt en stilling i en produktionsafdeling langt under min lønramme. Jeg takkede nej og forhandlede en fratrædelse på plads, som betød mulighed for fritstilling med fuld løn i et halvt års tid. Jeg tænkte: Hvornår i mit liv får jeg nogensinde chancen for at holde fri så længe? Jeg havde haft en drøm om at se Japan, og en tidligere rejse dertil var blevet aflyst på grund af jordskælv, tsunami og radioaktiv stråling. Jeg valgte at rejse rundt i Japan en måned med min søn, og det var en af de bedste beslutninger i mit liv.

Det var en fantastisk rejse. Hjemme havde jeg længe været sådan en, folk passede på og havde ondt af. Jeg var den enlige mor, der havde været sygemeldt, og jeg blev mødt med oceaner af omsorg. Det endte med at være ret hårdt at være staklen. Derfor var det en befrielse at komme til Japan. Det var helt uhørt for japanerne at se en udenlandsk kvinde rejse alene rundt med sit barn. Pludselig var jeg ikke en stakkel, men en stærk kvinde og mor. Samtidig kunne jeg klare de udfordringer, jeg mødte. Altså, der er jo ingen, som dør af at misse et fly, fordi alt står på japansk, vel? Rejsen hjalp mig til at få genstartet min identitet. Hey, prøv at høre, jeg er ikke hende den syge mere. Jeg rejser sgu rundt i et fremmed land med mit 3-årige barn!

Pernille Nyvang Jørgensen bruger både keyboard og puslespil til at slappe af og holde myldertanker på afstand. Foto: Jacob Ehrbahn

På rejsen gik det for alvor op for mig, at min søns barndom ikke kommer igen. Jeg var sammen med ham nonstop i 28 dage og oplevede nogle sider af ham, som jeg ikke havde lagt nok mærke til før, og som jeg vil hjælpe med at styrke. Han var nysgerrig og modig og gjorde mig så stolt. Vi besøgte en zoologisk have, hvor vi efter at have set alle de vilde dyr stod foran krybdyrhuset. Jeg er fobisk angst for slanger, men han ville absolut derind og endte med at tage en japansk dyrepasser i hånden og blive vist rundt af hende, mens jeg ventede udenfor. Han kom ud og sagde, at jeg sagtens kunne have gået med, for »slangerne var i bur, mor«. Det var en definerende oplevelse for mig.

Efter at have rejst rundt i den storslåede natur, hvor vi blandt andet vandrede i bjerge og badede i varme kilder, sluttede vi vores rejse i Tokyo. Jeg husker en bestemt oplevelse, hvor vi sad i metroen omgivet af japanere, der sent på dagen helt askegrå i ansigterne var på vej hjem fra deres lange arbejdsdag. Jeg tænkte, at nu skal de blot hjem og sove, før de lige så askegrå i ansigtet møder på job igen i morgen tidlig. Da tænkte jeg, at det vil jeg aldrig mere. Hvis jeg skulle tilbage og være fuldtidsleder igen, ville jeg blive lige så askegrå i ansigtet som japanerne i undergrundsbanen. Så jeg kom hjem med den konklusion, at jeg ikke ville arbejde fuld tid, mens jeg er alene med et lille barn. Det blev startskuddet til min egen lille virksomhed, hvor jeg sparrer om ledelse med iværksættere og små ejerledede virksomheder.

Man kan træffe valg i livet

Gradvist har jeg fundet min plads i samfundet og kan igen være noget for andre mennesker, hvilket er et privilegium for mig. Jeg underviser min søn og andre børn i håndbold og gymnastik, og da min nye kæreste kom slemt til skade og fik revet en brystmuskel over, kunne jeg hjælpe ham. Men jeg er ekstremt bevidst om mine grænser. For eksempel tilbyder jeg ikke at gøre hans lejlighed ren, selv om han ikke kan efter skaden. Find et rengøringsfirma og undgå, at jeg får stress.

Jeg har stadig senfølger af stress. Jeg sidder ikke længere og kigger ind i en væg og får kun ekstremt sjældent angstanfald. Tidligere kunne jeg bryde sammen, hvis jeg havde besluttet mig for at lave omelet, og butikken var løbet tør for æg, eller hvis der var for meget larm til julefrokosten. Nu døjer jeg primært med forringet søvn og med at være ekstremt sensibel over for støj. Det er voldsomt udmattende at være i larmende lokaler, så derfor nyder jeg, at jeg har indrettet mig, så jeg kan arbejde i rolige omgivelser og gå en tur i mine pauser.

Jeg aner ikke, om min virksomhed bliver en succes i det lange løb, og det er ikke så vigtigt for mig. Blandt iværksættere mærker jeg, at det er lidt af et adelsmærke at knokle 60-70 timer om ugen og leve af rugbrød, indtil man pludselig får det store gennembrud. Men det er ikke en mulighed for mig. Når jeg sidder 20 minutter inde i en vigtig workshop for selvstændige og bliver ringet hjem på grund af sygt barn, siger alle åh, nej, men for mig er det ikke svært at gå. Selvfølgelig henter jeg min dreng.

Jeg var i en kæmpe livskrise, og havde jeg ikke bragt mig ud af den, havde jeg svigtet ham. Han skal ikke være i institution 40 timer om ugen, mens jeg dyrker en karriere, for hvad skulle formålet egentlig være med det? Jeg arbejder typisk 25 timer om ugen nu. En dag om ugen holder jeg fri med min søn. Fire dage arbejder jeg 9 til 15, og en dag er Arthur hos min mor hele dagen. De aftener, han er hos mine forældre eller sin far, gør jeg noget, som jeg har lyst til. Jeg træner, lægger puslespil eller spiser lækker mad. Jeg nyder tiden med min kæreste og går lange ture i skoven. Jeg tjener langt mindre end tidligere, men til gengæld er jeg meget gladere.

Når jeg vågner om morgenen, har jeg det godt. Min søn og jeg indleder hver dag med at tale om, hvad der bliver særlig spændende netop i dag. Det kan være håndbold eller en legeaftale. Det kommer helt naturligt. Jeg har besluttet mig for, at hvis jeg én gang til havner i den der med, at jeg vågner op og tænker ’det her er ikke fedt’, så vil jeg ændre mit liv igen. Jeg har mange ting at være taknemmelig for, og det minder jeg ofte mig selv om. Nogle tror, at fordi man har haft stress, så er man særlig skrøbelig og risikerer at få det igen – snart. Men jeg er overbevist om, at min risiko er lavere end andres, for jeg har besluttet mig for, at uanset om jeg får et lønarbejde igen eller ej, vil jeg aldrig lade det komme så vidt. For mig handler det om at spørge, hvad der giver mig værdi i livet. Det er hverken penge eller prestige, men at se min søn vokse op og være glad.

Jeg hviler i mine beslutninger og har udviklet en fintfølende bullshitradar, der bliver aktiveret, når folk sætter falske restriktioner op for sig selv. Man kan træffe valg i livet. Det har jeg lært

Jeg hviler i mine beslutninger og har udviklet en fintfølende bullshitradar, der bliver aktiveret, når folk sætter falske restriktioner op for sig selv. Man kan træffe valg i livet. Det har jeg lært. Hvis en børnefamilie med to forældre med fuldtidsjob og børn i institutioner 45 timer om ugen ikke trives, kan den vælge at ændre på situationen. Misforstå mig ikke. Jeg under jer 100 procent, at I har råd til skiferier, en ny bil og jeres store hus. Men I kan vælge færre penge og mere tid, hvis I ikke er glade. Jeg har selv valgt at bo i en lillebitte kaotisk lejlighed og arbejder højst 25 timer om ugen.

Jeg sætter min telefon på flymode hver aften, når jeg går i seng. Jeg vil simpelthen ikke vågne op om morgenen og lade min telefon være den første til at definere, hvad jeg skal gøre, fordi der er røde tal om 13 mails og 25 notifikationer på Facebook.

Jeg vil selv være herre over, hvornår jeg er klar til at møde verden igen.