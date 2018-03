Ramt af livet: »Jeg kastede koldt vand i hovedet og så en kæmpebaby i spejlet«

Fortalt til Lars Igum Rasmussen

Serie: Ramt af livet Nedtrykt, ensom, angst, stresset Hver 10. dansker har ifølge Sundhedsstyrelsen lige nu svært ved at overkomme en almindelig hverdag med arbejde, husholdning og sociale relationer. Og det er blot et øjebliksbillede. I løbet af livet kæntrer de fleste af os mentalt i korte eller lange perioder. I en ny serie undersøger Politiken, hvordan vi lever med det, der rammer os. Og hvordan vi kommer videre. Følg med på www.politiken.dk/ramtaflivet eller på vores facebookgruppe.

Jeg havde svært ved at forstå, hvorfor tapetet vendte udad. Længe stod jeg bare og kiggede på det. Jeg var betaget af de mange huller i væggene i vores entré, de var jo fyldt med hagl. Som en lille dreng på 12 år, tænkte jeg jo, at haglene burde have skudt tapetet ind i væggen. Ikke udad. Siden har jeg lært, at det var lufttrykket, der pressede tapetet ud.

Jeg kommer fra en socialt svag familie. Det har jeg lært, det hedder. Skudepisoden i vores lejlighed i 1991 bruger jeg i dag til at finde ud af, om noget er sket før eller efter. Faktisk er der rigtig meget fra min barndom og ungdom, som jeg ikke rigtig husker.

Jeg har to store brødre og var det sidste barn, min mor fik med min far. Han forlod os, da jeg var helt lille, så jeg har aldrig kendt ham. Min mor mødte hurtigt en ny mand og fik min lillesøster kort efter. Det holdt ikke mange år, og så døde han også. Så der har aldrig rigtig været en far i mit liv.

Da min mor blev alene med os, fik hun sin anden ungdom, hun var jo også kun omkring 30 år. Hun begyndte at feste meget med nogle HA’ere, hun kendte. Jeg vil ikke sige, at hun var alkoholiker, men hun festede og drak meget, og jeg lærte allerede som lille telefonnummeret til det værtshus, hvor hun oftest kom. Man vidste jo godt, når hun sagde, hun tog ned til byen for at handle, at hun ikke kun gik i supermarkedet.

Der kom en del forskellige mænd i vores lejlighed, og de behandlede ikke altid min mor lige godt. Jeg kan huske engang, jeg fandt hende med telefonledningen om halsen og blod i ansigtet. Jeg har også set, at hun blev slået nogle gange.

Søndag 3. marts 1991 var hun tidligt på eftermiddagen ikke kommet hjem, og hun havde været væk hele natten og morgenen, så jeg tog ned til Københavneren (morgenværtshus i Helsingør, red.) og fandt hende med en mand, en klassekammerat. Vi tog alle hjem til os, og mor redte op til sig selv på sofaen, så han kunne sove i soveværelset. Ud på eftermiddagen bankede hendes tidligere kæreste Niels på døren, mor afviste ham og ville ikke lukke op. Han vidste jo nok godt, at der var en anden mand derinde.

Kort efter stod Niels ude ved altandøren med sin pumpgun. Den havde jeg set tidligere, da han havde gemt den hos os. Han skød døren op, kom ind og skød efter min mor i vores lange entre. Hun blev ramt i lænden og ved skulderen, og i dag har hun stadig mere end 200 hagl siddende i kroppen. Nogle af skuddene strejfede min bror, så han blødte. Jeg stod i entreen og så det hele.

Niels gik ind i soveværelset, skød den anden mand i hovedet, lagde sig i sengen ved siden af og skød sig under hjertet. Begge døde.

Der kom masser politi med veste og maskinpistoler, og alle mine legekammerater fra området og klassen stod ude på vejen og betragtede det hele.

Sådan nogle som dig...

Vi kom på krisecenter, men kunne ikke vende tilbage, da naboerne ikke ville have det. Det startede en masse flytteri, først til Hornbæk-området og en ny skole, og et halvt år senere kom vi tilbage til Sydvej i Helsingør og ny skole igen. Min nye biologilærer sagde første dag: »Sådan nogle som dig kan vi ikke lide her. Du skal bare være helt stille«. Jeg havde ry for at være en rod, men lavede ikke ballade. Jeg var bare meget urolig.

Jeg hang ud med kammerater, der røg hash og lavede graffiti, men det gjorde jeg ikke, jeg ved ikke hvorfor. Jeg kunne nok godt lide at være sej, men jeg sloges aldrig og gik lidt væk, når de lavede ballade.

Jesper Mærsk Frilund Alder: 38 år Beskæftigelse: Ansat i forsikringsbranchen Bopæl: Humlebæk Civilstand: Bor sammen med kæreste, Laura. Har to teenagebørn fra tidligere forhold

Som 15-årig kom jeg på efterskole, og jeg har boet alene lige siden. I nogle år lavede jeg ikke rigtig noget, spillede basket, havde lidt småjobs, eksempelvis på en tank, hos min bror og i et bowlingcenter, festede, spillede computer og boede i lejlighed i Helsingør. Tiden gik bare, men sport fyldte meget. Jeg havde meget energi, som jeg fik ud med motion. Det klarede hovedet, og jeg kunne godt lide fællesskabet i basketklubben.

Det hele flyder sådan lidt sammen i perioden, og jeg har egentlig ret svært ved at huske, hvornår hvad skete og hvorfor.

Da jeg var 18-19 år, stod jeg på havnen i Helsingør og kiggede ned i vandet. Jeg tænkte seriøst over at springe i og begå selvmord. Siden har jeg tænkt, at den første depression nok ramte mig der. Jeg vidste ikke, hvad der triggede det, bare, at jeg var nede i et sort hul, jeg var jo voksen nu og skulle klare mig selv. Det var nok bare det hele, alt det, jeg kom fra, der kulminerede.

Efter en kort periode i Aarhus flyttede jeg sammen med min kæreste i Helsingør, og kort efter flyttede vi til Nørrebro. Der skulle ske noget nyt. Vi fik vores første barn i februar 2004, jeg var 25 år og fik måneden efter job i Telias kundecenter i Taastrup. Kort efter gik det ned ad bakke, klappen gik ned. Jeg kunne intet.

Over en periode på 5 år blev jeg to gange ramt af alvorlige depressioner. Lægerne gav mig lykkepiller, der lagde låg over mig. Jeg tog vildt meget på, 40-50 kilo, og var oppe på 130 kilo. Min tidligere veltrænede krop var helt væk. Jeg spillede helt vildt meget Counter Strike, 16 timer i døgnet nogle dage.

Midt i det hele fik jeg et salgsjob, hvor jeg skulle opsøge mennesker. Det var godt. Uden uddannelse eller erfaring klarede jeg mig faktisk ret godt og begyndte at tjene gode penge. Jeg havde åbenbart jargonen, når jeg skulle i dialog med håndværkere.

Vi fik vores andet barn i 2006, da jeg var 27. Midt i mine egne problemer fik ungernes mor også sit at se til, så jeg måtte, selv om jeg ikke var ovenpå, klare de to børn alene og sælgerjobbet, mens hun ikke boede hos os af helbredsmæssige årsager. Ungernes mormor, der boede på Østerbro, hjalp meget til og tog den store.

I den periode genoplevede min mor sin tredje ungdom. Hun havde ingen interesse i at være farmor, og da hun havde brændt otte aftaler med mig af, vendte jeg hende ryggen. Jeg så hende nok ikke i et år. Jeg kunne ikke mere og havde brug for sikkerhed og folk, jeg kunne stole på.

Ungernes mor kom hjem igen, og vi kom ovenpå. Nu var vi igen mor og far, bare ikke så velfungerende. Men ungerne havde det faktisk godt, og det var også dem, der var hele vores omdrejningspunkt og holdt os begge oppe.

Det gav mig noget, at jeg havde været alene med min datter, som kun var 6 måneder, og klaret det. En følelse af, at jeg kunne tage ansvar for mig selv og andre. Det fik mig til at tænke over mit liv. Hvor jeg var.

Et vendepunkt foran spejlet

Kort efter vågnede jeg op en morgen. Aldrig havde jeg været så klar i hovedet, selv om jeg stadig tog piller. Jeg kastede koldt vand i hovedet og så en kæmpebaby uden muskelkonturer i spejlet. En gut på 130 kilo, der så virkelig træt ud. Det blev vendepunktet i mit liv. Jeg ved godt, at det lyder som en solstrålehistorie, og jeg kan ikke forklare, hvad der præcist skete den morgen, men det skete bare.

Foto: Miriam Dalsgaard De to teenagebørn er omdrejningspunktet i Jesper Mærsk Frilunds liv i dag. Men med en barndom, hvor der ikke var hjælp til noget fra nogle voksenskikkelser, kan tanken om at skulle lære sine egne børn om livet godt være en svær nød at knække.

Jeg var et sted i livet, hvor jeg ikke skulle være. Jeg havde jo ikke haft en barndom.Ingen har nogensinde smurt madpakke til mig. Jeg havde i 10-15 år af min ungdom levet i en gråzone, og lykkepillerne havde i flere år taget glæder og sorger og alt fra mig. Det gik ikke længere. Jeg tog en kold tyrker fra al medicin. På det tidspunkt var jeg jo diagnosticeret med depression, posttraumatisk stress og lettere paranoia.

Jeg kørte ud på Lyngbyvej og meldte mig ind i Fitness World, den var tættest på, og i stedet for medicin motionerede jeg. Livet var stadig uoverskueligt, men jeg havde en plan.

Jeg købte også en cykel. Man kan ikke købe lykke, men man kan købe en cykel. Jeg har lige siden holdt mig aktiv, og det hjælper, når tilbagefaldene indimellem dukker op. Så er der mere overskud til at bearbejde dem.

Jeg skulle også væk fra København, fandt jeg ud af. Jeg savnede naturen i Nordsjælland, men min kæreste havde sin mor på Østerbro og ville ikke med. Jeg skulle nok også bare videre, så jeg flyttede fra hende og børnene, ingen af os havde det godt, men vi forsøgte at gøre alt, så det ikke gik ud over børnene. Jeg ville gerne være mere for dem, men kunne ikke fortsætte, som vi havde gjort.

Psykologer har skabt orden i kaos

De seneste 5 år har jeg haft en ny kæreste, Laura, som jeg bor sammen med i Humlebæk. Det har virkelig været nogle fantastiske år, og hun har hjulpet mig rigtig meget videre. Hun vil gerne have børn, så de kommer nok.

Jeg arbejder fortsat med mig selv. Jeg har været hos mange psykologer og terapeuter, der har hjulpet mig til at forstå, hvor jeg kommer fra.At der manglede et fundament i min barndomshjem. At jeg har taget nogle af de dårlige ting fra dengang med i voksenlivet. De har hjulpet mig til at få samlet nogle tråde og skabt en sammenhæng i alt det, som jeg har været igennem.

Børnene er omdrejningspunktet i mit liv. Men hvordan skal jeg kunne lære dem noget, når jeg aldrig har haft nogen at lære af? Jeg har også skullet lære, at alt ikke handler om mig, men sådan var min egen barndom jo, jeg lærte at klare mig selv. Der var ingen hjælp.

Min barndom og skudepisoden har påvirket mig rigtig meget mentalt, men jeg ville nok også have fået depressionerne uden episoden.

I 11 år har jeg nu arbejdet nonstop i forsikringsverden uden uddannelse. Det er sgu da meget flot, synes jeg.

Jeg er bevidst om, at jeg har mange ting, der ligger og ulmer i mit indre, men jeg føler, at tiden med depression er slut. Men det er mine udfordringer ikke, jeg skal eksempelvis forsøge at styre mit pludselige temperament, når tingene driller mig eller går mig på.

I dag forsøger jeg via triatlon og cykling at hjælpe andre voksne, der har haft det svært. Jeg ved, at det handler om at bryde de negative mønstre i sit liv. Men også, at det er utroligt svært og vil være et arbejde, der aldrig slutter for sådan nogle som os, der ikke har haft det helt let.