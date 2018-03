Ramt af livet: »Jeg besluttede, at jeg var nødt til at stå ved den syge udgave af mig selv«

Fortalt til Signe Thomsen

Serie: Ramt af livet Nedtrykt, ensom, angst, stresset Hver 10. dansker har ifølge Sundhedsstyrelsen lige nu svært ved at overkomme en almindelig hverdag med arbejde, husholdning og sociale relationer. Og det er blot et øjebliksbillede. I løbet af livet kæntrer de fleste af os mentalt i korte eller lange perioder. I en ny serie undersøger Politiken, hvordan vi lever med det, der rammer os. Og hvordan vi kommer videre.

Jeg gik bare fra hospitalet. Uden at sige noget til nogen. Ikke engang til min kone, som stod der med vores lillebitte syge søn, som havde et kæmpe operationssår ned over brystkassen. Det hele var for meget. Det føltes, som om min hjerne var ødelagt. Alt, der skete omkring mig, gik lige ind, helt uden filter. Tankerne for af sted, min puls var tårnhøj, jeg svedte, og jeg kunne ikke blive på Rigshospitalet et sekund mere. Så jeg gik.

Det var, lige efter at vi havde fået at vide, at vores søn ville overleve. Det var i maj 2012, og David var omkring 6 uger. En uge tidligere var han blevet opereret for alvorlige hjertefejl. Han havde ligget på børneintensiv hele ugen, hvor han svævede mellem liv og død, men nu sagde de, at han ville klare den. Man skulle tro, at jeg ville blive glad og lettet, men jeg gik helt i sort.

Jeg gik hjem til mine forældre på Østerbro. De var i sommerhus, så jeg vidste, at jeg kunne være alene hjemme hos dem. Jeg kan nærmest ikke huske de tre dage, jeg var der. Alt var så kaotisk. Dag og nat flød sammen. Tankerne ræsede rundt i hovedet på mig konstant. Jeg kunne slet ikke finde ro, og jeg kunne ikke rumme nogen som helst andre mennesker. Jeg havde bare brug for, at ingen skulle finde mig.

Afskåret fra at handle

Vi fandt ud af, at David var syg, allerede mens han lå i maven. Vi var til en scanning, hvor de opdagede, at hans hjerte var for stort. De kunne ikke sige, hvor alvorlig misdannelsen af hjertet var, og de kunne ikke give os nogen fremtidsudsigter. Vi måtte vente og se, når han blev født.

Ventetiden under graviditeten var egentlig okay. Jeg har altid været god til at undgå at tage bekymringer på forskud. Jeg havde den tilgang, at det her måtte vi forholde os til, når han blev født. Men det med at forholde sig, det kræver også, at man kan handle. Og da vi efterlod ham på operationsbordet, var der intet, vi kunne gøre. Intet, jeg kunne gøre. Heller ikke i dagene efter, hvor han lå på is for at køle kroppen ned, så hans puls kunne holdes lav, og han havde respirator.

Jeg havde virkelig svært ved at være i det. Jeg var totalt handlingslammet, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg var vant til at være sådan en, der handlede. En, der hurtigt kunne overveje en situation og vælge en god respons. I mit arbejde som viceskoleleder var der hele tiden beslutninger, der skulle træffes. Men på hospitalet var jeg sat fuldstændig uden for indflydelse, og det gjaldt endda min egen søns liv.

Da vi endelig kom hjem med David, sad jeg næsten hele tiden i et hjørne af lejligheden med høretelefoner på uden lyd i for at skærme for vores tre andre børns larm. I begyndelsen tænkte jeg, at det var naturligt og måske ligefrem sundt, at jeg reagerede oven på en presset periode.

Adrenalinen pumpede rundt, og jeg havde en følelse af, at hvad som helst kunne slå mig ihjel. Hvis en ambulance med sirene kørte forbi nede på gaden, eller hvis der pludselig faldt en solstråle ind gennem vinduet. Hvis gulvet knirkede, eller hvis naboen tændte for musikken

Men det gik ikke over. Min kone plejer at sige, at hun havde fem børn og ikke fire i den tid – og et af dem var endda et sygt spædbarn. Hun stod for alt. Jeg kunne ingenting. Jeg sad helt stille, men min krop var i konstant alarmberedskab. Adrenalinen pumpede rundt, og jeg havde en følelse af, at hvad som helst kunne slå mig ihjel. Hvis en ambulance med sirene kørte forbi nede på gaden, eller hvis der pludselig faldt en solstråle ind gennem vinduet. Hvis gulvet knirkede, eller hvis naboen tændte for musikken. Der skulle ingenting til, før jeg fór sammen, og pulsen hamrede løs. Mit hoved og min krop føltes som ét stort kaos.

Løj for lægen

Efter sommerferien skulle jeg begynde på arbejde igen. Det virkede nærmest uoverstigeligt, men jeg elskede mit job, og måske kunne det hjælpe mig til at få det bedre, tænkte jeg. Men jeg kunne overhovedet ikke koncentrere mig. Jeg holdt i 4-5 uger, så blev jeg sygemeldt igen. Efter nogen tid forsøgte jeg at starte op igen på deltid. Det gik ikke. Jeg var så træt, jeg begik fejl, og jeg kunne stadig ikke koncentrere mig. Det kræver overblik og overskud at være leder, og det havde jeg absolut ikke. Jeg var tyndslidt, og jeg sov ikke om natten. Nogle nætter lå jeg kun i sengen i to timer, fordi jeg havde så meget uro i kroppen og tankemylder.

Daniel Majholm Alder: 45 år Beskæftigelse: Tidligere viceskoleleder, arbejder i dag 17 timer om ugen i administrationen på et gymnasium Bopæl: København Civilstand: Gift og far til 4 børn

Jeg tog til lægen, som tidligere havde været enig med mig i, at det var en overbelastningsreaktion, og at det nok skulle gå over. Nu bad han mig udfylde et skema for at teste mig for depression. Da jeg havde gjort det, kiggede han først på skemaet og så på mig: »Jeg tror, du lyver. Jeg tror, det er meget værre end det, du skriver her«, sagde han. Og han havde jo ret. Jeg forsøgte at lyve mig bedre, end jeg var, for jeg vidste godt, at hvis jeg først fik en diagnose, ville det blive sværere for mig at vende tilbage til arbejdet. For mig har arbejde altid været vigtigt. Desuden er det vel de færreste mennesker, der gerne vil have en psykiatrisk diagnose. Retrospektivt var det jo fuldstændig idiotisk at lyve. Jeg er glad for, at han gennemskuede mig.

Lægen satte mig på antidepressiv medicin, men den hjalp ikke. Så sendte han mig til en psykiater, som udskrev noget mere medicin og sendte mig videre i gruppeterapi. Men der var heller ikke noget af det, der hjalp. Til gengæld fik jeg så mange bivirkninger af medicinen, at det var svært at holde ud. Jeg tog næsten 30 kilo på i løbet af et par måneder, og jeg fik sådan nogle ubehagelige stød i hjernen og følte, jeg var inde i en osteklokke. Jeg kunne ikke få vejret, og min kondi blev helt elendig. Jeg var hele tiden sulten; jeg spiste alt. Især is.

Jeg holdt op med at tage medicinen. Jeg havde ikke fået det bedre psykisk, men nu slap jeg da for bivirkningerne, og derfor føltes det på en måde, som om jeg havde det bedre. Så fik jeg et arbejde som lærer på en specialskole. Jeg var der i 3 uger, før jeg måtte sygemelde mig igen.

Det fik mig til at gå helt i sort. Jeg troede, at jeg var klar, men det var jeg slet ikke. Det var et kæmpe nederlag. Det er så vanvittig svært at være arbejdsløs, især på grund af det system, man bliver mødt af. Jeg har det stadig sådan, at hvis jeg får et brev i min e-boks fra Københavns Kommune, må jeg trække vejret 10 gange, før jeg åbner det.

For første gang følte jeg, at jeg blev taget sådan rigtig alvorligt. Og for første gang erkendte jeg, at den var helt gal

I januar 2015 forsøgte jeg igen. Jeg kunne ikke holde ud at sidde derhjemme længere, og jeg ville så gerne arbejde. Jeg fik job som lærer på en helt almindelig folkeskole. Jeg var der én dag, og da jeg kom hjem, havde jeg det fuldstændig som den dag, jeg var flygtet fra hospitalet.

Min kone kørte mig på psykiatrisk skadestue i Glostrup, hvor jeg blev indlagt på den lukkede afdeling, fordi jeg var selvmordstruet. Det viste sig at blive en god oplevelse. For første gang følte jeg, at jeg blev taget sådan rigtig alvorligt. Og for første gang erkendte jeg, at den var helt gal. Nu var jeg nede at skrabe bunden, og jeg kunne ikke lyve for hverken mig selv eller omverdenen længere. Jeg besluttede, at jeg var nødt til at stå ved det. Stå ved mig selv som den, jeg var nu. Stå ved den syge udgave af mig selv. Enten skulle jeg gøre det, eller også skulle jeg slet ikke være her. Det var for ensomt at holde det hele indeni, jeg ville holde op med at skamme mig.

Foto: Miriam Dalsgaard Daniel Majholm prøvede seks forskellige slags antidepressiv medicin, før han endelig fik tilbudt et middel, der virkede. I dag kan han sætte præcis dato og klokkeslæt på, hvornår depressionens tåge lettede.

På det tidspunkt prøvede jeg stadig at holde skjult for andre end de nærmeste, at jeg havde en depression, og jeg var rædselsslagen for de huller, der var kommet i mit cv. Indtil nu havde jeg kaldt det en belastningsreaktion, for det lød bedre. Det rimer på gode egenskaber. Så har man anstrengt sig lidt for meget, været lidt for ivrig. Depression lyder som noget, der er ens egen skyld, at man ikke kan klare livet, at man ikke er livsduelig og robust nok. Det kan også godt være, at det er sådan, men det er jeg sådan set ligeglad med nu. Det er jo et vilkår, og så må man finde ud af, hvordan man får det bedre.

Jeg kom ud fra den lukkede igen og blev tilknyttet Rigshospitalet, hvor jeg fik en rigtig god psykiater. Hun lyttede til, at jeg ikke kunne klare bivirkningerne af de 6 forskellige slags medicin, jeg havde prøvet gennem de 3 år, der efterhånden var gået på det tidspunkt. Hun foreslog et præparat med færre bivirkninger. Og det hjalp. Jeg ved godt, at det lyder virkelig mærkeligt, men jeg kan på dato og klokkeslæt sige, hvornår min depression forsvandt. Det var 4. januar 2016 omkring klokken 13.30 – 6 uger efter at jeg var begyndt på den nye medicin. Pludselig lettede tågen, forbindelserne i hjernen blev genetableret, og der kom aktivitet i de slukkede centre. Sådan føltes det. Jeg kunne se verden i farver igen, min krop boblede af energi, og jeg havde lyst til alt muligt. Det hele ændrede sig radikalt fra det ene øjeblik til det andet. Som hvis det var mørkt, overskyet og tordenvejr, og så et minut senere blev det strålende solskin. Det var fantastisk!

Livsforandrende sygdom

Jeg var helt euforisk, men samtidig bevidst om ikke at give den for meget gas med det samme. Så jeg sad bare i sofaen og nød det, læste lidt, gik en tur og ventede på, at min kone skulle komme hjem. Hun troede ikke rigtig på mig, men jeg var ikke selv et sekund i tvivl. Depressionen var væk.

Jeg troede, at jeg skulle ud at søge job, og at jeg mere eller mindre ville få mit gamle liv tilbage. Men efter en uges tid kunne jeg mærke, at alting alligevel ikke var som før. Godt nok var depressionen væk, men jeg havde de samme problemer med at huske og med at koncentrere mig, og jeg kunne stadig ikke tåle larm. Jeg talte med min psykiater, og hun sagde, at det var ret almindeligt efter en langvarig dyb depression, at hjernen lige skulle have tid til at komme sig. Efter et år ville jeg være helt tilbage til normal, mente hun.

Det har været svært at erkende, at jeg har en hjerneskade nu. Men sådan er det

Nu er der gået lidt mere end et år, og jeg er desværre langtfra den samme som før. Jeg har fået hjælp på et center for specialundervisning for voksne, og det har været svært at erkende, at jeg har en hjerneskade nu. Men sådan er det. Til gengæld har jeg fået et job, som jeg er rigtig glad for. Jeg arbejder 17 timer om ugen i administrationen på et gymnasium, og jeg er så heldig, at jeg er godt gift, så jeg har kunnet slippe arbejdsløshedssystemet helt. Det er ikke onde mennesker, der sidder der, men det er skruet sammen, så det gør folk mere syge. Det er min oplevelse.

Jeg bliver aldrig den samme som før. Jeg tror, at sygdom er livsforandrende, især psykisk sygdom. Jeg skal tage medicin resten af mine dage, og jeg skal altid passe på, at jeg ikke får en depression igen. Jeg er blevet sårbar, så jeg skal ikke udsætte mig selv for pres. Nogle gange hører man fra folk, der har været syge, at de er taknemmelige. At de er blevet bedre mennesker af det. Sådan har jeg det ikke. Jeg synes også, jeg var et godt menneske før, og jeg elskede mit liv, som det var. Nu prøver jeg at finde mening i alt det, der er sket, ved at være åben om min sygdom og forsøge at bryde de mange tabuer, der er omkring depression og andre psykiske sygdomme. For det, der ramte mig, kan ramme alle.