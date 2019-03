Speciallæger til politikerne: »Hvad skal vi gøre, når vi står med to patienter, som begge har behov for intensiv behandling? Slå plat eller krone? Vælge ud fra hårfarve? Højde? Bmi?«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

De ansatte på landets hospitaler elsker at løbe – vi gør det nemlig for patienterne. Vi løber gerne både hurtigt og langt, og vi gør det gerne mange gange på en dag.

I øjeblikket føles den daglige løberute dog af og til mere som et hækkeløb, da vi konstant bremses af den ene politisk skabte forhindring efter den anden. Noget, vi bestemt ikke selv har valgt.

Sengelukninger var en af de første forhindringer; resultatet af et politisk ønske om at nedbringe antallet af indlæggelser. Og hvis der ingen seng er, ja, så er der heller ikke en patient, som kan ligge i den.

Ingen arme, ingen kager.

Men er sundhedshusene i regeringens sundhedsreform en måde at skabe nogle af sengepladserne på igen? Det får os til at tænke på, om de små landsbysygehuse er ved at genopstå fra de døde. De sygehuse, der hen over de seneste årtier er blevet lukket, fordi man dengang indså, at selv det, som er nært, også kan være svært og kræver specialistbehandling.

Etablering af akutmodtagelserne med speciallægen i front skulle være med til at vende patienterne i døren, så de ikke havde brug for en hospitalsseng. Blev antallet af indlæggelser så reduceret nok svarende til den beregnede sengereduktion?

Vores oplevelse er: Nej! Vi har stadig mange perioder med overbelægning på både somatiske og psykiatriske hospitaler.

Akutmodtagelserne blev skabt, men akutlægerne blev ikke uddannet; de læger, som skulle varetage udredning og behandling af de akutte patienter. Først 10 år efter at det hele var skudt i gang, kunne den første læge påbegynde sin speciallægeuddannelse i akut medicin. Så i bedste fald har vi om 5 år den første akutmediciner uddannet fra bunden.

Resultatet er, at speciallæger fra intern medicin og kirurgi samt praktiserende læger passer akutmodtagelserne. Det er i princippet helt fint, vi er jo læger. Men der er ikke meget kvalitet i, hvis f.eks. en speciallæge i lungemedicin skal vurdere en kirurgisk patient – og heller ikke den anden vej rundt.

En anden konsekvens er, at vi desværre ikke kan være to steder på én gang som speciallæger. Så vores sengeafdelinger med syge patienter, hvoraf mange kræver specialistviden, må passes af yngste læge, da de jo ikke kan bruges til at træffe beslutninger i akutmodtagelserne. Men det kan de heldigvis på en specialiseret sengeafdeling.

De praktiserende læger, som vi mangler i stor stil uden for storbyerne, gør et glimrende job i akutmodtagelserne. Men de kan heller ikke være to steder på én gang og mangler der, hvor de virkelig gør en forskel. De er nemlig det nære sundhedsvæsen, og de er specialister i at vurdere borgeren i hjemmet, så vi undgår indlæggelser – til glæde for både borgeren og det pressede hospitalsvæsen.

Normeringen af plejepersonale er faldet så meget, at vi som læger på et offentligt hospital tit spørger sig selv, om dette er forsvarligt? Vi taler om 2-3 sygeplejersker om natten til 20-22 meget syge patienter på en specialiseret universitetsafdeling.

Og er der en grund til, at vi i Danmark skal foretage umenneskelige besparelser? Kan vi virkelig glæde os over regeringens sundhedsreform? Har den fundet penge til at behandle de alt for mange (og stigende antal) patienter? Vil en ny strukturreform bedre arbejdsforholdene for sundhedspersonalet?

Kan vi undgå 40.000 akutte indlæggelser? Vi kan måske undgå nogle, men i fremtiden, når antallet af syge ældre, psykisk syge og multisyge patienter stiger, vokser problemet bare yderligere. I psykiatrien er vi allerede nu nødt til at afvise akut syge patienter, som burde indlægges, fordi der ikke er sengepladser nok. Dette fører til forværring af sygdom, dødsfald hos nogle og et stigende antal genindlæggelser.

Vi har ikke raske borgere liggende i vores alt for få senge. Så når vores patienter bliver rigtig syge og kræver intensiv behandling – om det så er behovet for respiratorbehandling for den lungesyge patient eller en psykiatrisk indlæggelse for at forebygge selvmord eller behandle en mani, så det ikke ender i livstruende delirium – så kan du tro, at vi læger går i gang med en faglig vurdering:

Hvem skal tilbydes intensiv behandling eller indlæggelse, og hvem skal ikke?

Hvad skal vi gøre, når vi står med to patienter, som begge har behov for intensiv behandling med respirator, men der kun er én intensivplads tilbage på hospitalet? Eller hvis vi i psykiatrien allerede har proppet to patienter ind på alle enkeltstuer?

Hvad skal vi så – slå plat eller krone? Vælge ud fra hårfarve? Højde? Bmi? Religion? Sæt nu for pokker den overordnede politiske ramme, så skal vi nok prioritere inden for den!