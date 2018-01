Porrer: Mette Helbæks bud på 4 opskrifter med en af vinterens sundeste grøntsager Porrer er en klassisk vintergrøntsag, der kan stå ude i sne og frost og lyser og med den grønne top lyser en smule op i vintermørket. Mette Helbæk guider dig til en af vinterens sundeste og mest alsidige grøntsager.

Porren er en alsidig grøntsag, som er i sæson fra sidst på sommeren til først på foråret. Selv når sneen dækker, kan man være heldig at finde friskhøstede porrer, for den grønne stængel er en af de råvarer, som passer allerbedst til vores klima. Når frosten slipper jorden i foråret, tages de sidste porrer op, og porrerne er dermed sammen med den allersidste grønkål og de allerførste grønne urter med til at sikre os nordboere et tidligt skud vitaminer.

Mette Helbæk er kogebogsforfatter, kok og restauratør. I sin seneste bog, 'Supersunde Superfoods', guider hun og ernæringsrådgiver Valeria Lima læserne igennem en lang række af de allersundeste naturlige råvarer. Herunder porren.

Porrerne tilhører alliumfamilien, som sammen med løg, hvidløg og andre dele af løgslægten er berømte for deres mange sundhedsfremmende egenskaber. Det kan være et bonustip at kende til her i vintermørket, at porrer blandt meget andet kan hjælpe vores kroppe med at modstå og bekæmpe vira, bakterier og svampe, og at porrer indeholder en del C-vitamin.

For mange er porren en besværlig grøntsag, fordi dens mangfoldige lag kan volde problemer, når der skal renses for jord imellem dem. Jeg har dog to gode råd til de læsere, der synes det:

Hele porrer kan du give et lille snit i toppen, hvorefter du stiller dem med bunden i vejret i en smal skål fyldt med vand, nogle timer inden de skal anvendes. Skyl efter, og jorden er væk. Skal du bruge porrer i ringe, er det nemmest at skære ringene først og derefter komme hele herligheden i vand. Skyl grundigt i flere omgange.

Brankede porrer er mindst lige så nemme at lave under ovnens grill som over det bål, jeg har brugt hele sommeren. Smagen er ikke helt den samme, men lige så god på sin egen måde. På siderne her kommer porren i spil som snack, forret, mellemret og hovedret. Porrer kan rigtig meget: bages, koges, steges, grilles og pureres. Men jeg ville aldrig spise dem rå.

Grøn porresuppe med krydderurter

Foto: Eva Helbæk

Foto: Eva Helbæk

Små porretærter med gedeost og skinke

Foto: Eva Helbæk

Sorte porre med hasselnøddesmør og figner

Foto: Eva Helbæk OLYMPUS DIGITAL CAMERA