Michelin-guiden udskyder årets danske stjerner

Mandag 8. februar skulle Michelin-guiden havde uddelt årets stjerner til restauranter i Norden.

Men guiden, der anses for at være blandt de mest betydningsfulde i verden, har besluttet at rykke udgivelsen af Michelin Guide Nordic Countries 2021 til tidligst en gang i foråret.

Det oplyser Michelin i en pressemeddelelse.

Det seneste år har været ekstremt udfordrende for restaurationsbranchen i hele verden Gwendal Poullennec, Michelin

»Det seneste år har været ekstremt udfordrende for restaurationsbranchen i hele verden. Alligevel har vores team været utroligt imponeret over det engagement og den kreativitet som kokke og deres medarbejdere har udvist under krisen. Ved, at vi holder fast i at lancere 2021-stjernerne i den nordiske Michelin-guide i et år som dette, håber vi på at kunne fejre og skabe opmærksomhed om hele branchen«, siger Gwendal Poullennec, International direktør for Guide Michelin i pressemeddelelsen.

Den endelige dato for uddelingen er endnu ikke offentliggjort. Dog ligger det fast, at årets uddeling vil foregå via et digitalt event, der afholdes i Stavanger i Norge.

De seneste stjerner til Norden blev uddelt kort før coronalukningen i februar 2020, hvor Danmark løb med i alt 35 stjerner. Se hvilke her.

IBYEN