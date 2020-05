I hvert fald bliver Jenna ikke ligefrem lykkelig over at vågne op i en 30-årig krop og erfare, at hun for længst har lagt nørdmentaliteten bag sig og fået en crossfitagtig olieindsmurt kæreste med gyldenblonde lokker.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind