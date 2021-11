»Denne slags mand er det sidste, mange har lyst til at se på lige nu«

Coronapandemien tvang filminstruktøren Sean Baker til at droppe sin planlagte film og lave en anden. Det er den uafhængige amerikanske films store håb glad for nu. For hans nye film, ’Red Rocket’, blev nomineret til Guldpalmen i Cannes. I denne uge bliver filmen, der handler rigtig meget om at kigge, vist på festivalen CPH PIX Weekend i Danmark.